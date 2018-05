ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Lodi, polizia stradale blocca gita di alunni: autista autobus era ubriaco - raffaellamucci1 : RT @fattoquotidiano: Lodi, polizia stradale blocca gita di alunni: autista autobus era ubriaco - Marinamas : RT @fattoquotidiano: Lodi, polizia stradale blocca gita di alunni: autista autobus era ubriaco - fattoquotidiano : Lodi, polizia stradale blocca gita di alunni: autista autobus era ubriaco -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Alle 8 del mattino aveva un tasso di 1,79 grammi di alcol per litro di sangue, oltre tre volte il limite consentito: era di fattoPer questo lahato, oggi, la partenza di unascolastica per Genova di 80della scuola primaria di Turanogiano: il conducente di uno dei due pullman è risultato positivo al test in palese violazione del codice della strada che impone per i conducenti professionali un tasso alcolico pari a zero. Il controllo è avvenuto alle 8 del mattino in occasione della partenza della. La pattuglia dellaha ritirato la carta di qualificazione del conducente, destinata alla revoca. La società di autonoleggio della provincia di Piacenza cui la scuola si è affidata per il viaggio ha inviato un altro, risultato idoneo, e la partenza è avvenuta con un’ora e mezzo di ritardo. L'articolo...