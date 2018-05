Lodi | l' autista del pullman della gita scolastica ubriaco | bloccato dalla stradale

Lodi - polizia stradale blocca gita di alunni : autista autobus era ubriaco : Alle 8 del mattino aveva un tasso di 1,79 grammi di alcol per litro di sangue, oltre tre volte il limite consentito: era di fatto ubriaco Per questo la polizia stradale ha bloccato, oggi, la partenza di una gita scolastica per Genova di 80 alunni della scuola primaria di Turano Lodigiano: il conducente di uno dei due pullman è risultato positivo al test in palese violazione del codice della strada che impone per i conducenti professionali un ...