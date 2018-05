Lo stava solo cullando tra le braccia… I pochi attimi più devastanti della vita di questo

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Un terribile dramma andato in scena tra le mura di casa e sul quale ora si indaga per scongiurare che dietro quella tragedia possano nascondersi delle verità ancor più inquietanti. Una coppia felice, che aveva finalmente coronato il sogno di diventare genitori e abbracciare il loro primo bambino. E la morte improvvisa del figlio di soli due mesi avvenuta proprio nell’abitazione dei due, con il piccolo caduto dalle braccia del padre che loper farlo addormentare e improvvisamente se lo è visto sfuggire e precipitare al suolo. Un impetto violento, poi la corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa: trasportato al reparto di neonatologiastruttura toscana, il bambino però non ce l’ha fatta. Qualche ora dopo i medici hanno dato notizia del decesso. Il papà, un medico quarantenne pisano, in servizio a Empoli, ha riferito ai colleghi del ...