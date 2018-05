spettacoliecultura.ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Lo Schiaccianoci di Balanchine, Alessandra Ferri e Roberto #Bolle: La #Scala in ballo - lunatica10001 : RT @ilmessaggeroit: Lo Schiaccianoci di Balanchine, Alessandra Ferri e Roberto #Bolle: La #Scala in ballo - GPiziarte : RT @ilmessaggeroit: Lo Schiaccianoci di Balanchine, Alessandra Ferri e Roberto #Bolle: La #Scala in ballo - donalove5_df : RT @ilmessaggeroit: Lo Schiaccianoci di Balanchine, Alessandra Ferri e Roberto #Bolle: La #Scala in ballo -

(Di lunedì 28 maggio 2018) ' George's The Nutcracker ' , un'esecuzione dellomai messa in scena in Italia, caratterizzata da un emozionante dispiegamento di forze, dal Corpo diagli allievi della ...