Liverpool | il dopo Karius si chiama Alisson | la Roma ha paura di perdere il forte

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : Klopp spinge per avere il portiere brasiliano della Roma : Visti i disastri di Karius in finale di Champions League, il Liverpool sarebbe tornato alla carica con la Roma per avere Alisson I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le ...

Caos dopo Real-Liverpool - minacce di morte a Karius : la polizia indaga : La polizia inglese indagherà sulle minacce di morte al portiere del Liverpool, Loris Karius, dopo la finale di Champions League. Karius è stato preso di mira sui social media dopo che i suoi due errori hanno aiutato il Real Madrid a vincere per 3-1 a Kiev sabato la Champions, con diversi post in cui si desiderava la morte del portiere tedesco e della sua famiglia. “Prendiamo molto sul serio i post sui social media di questo tipo. Si indagherà ...

Roma - Alisson per il dopo Karius? 'Il Liverpool ci prova' : Roma - Il tempo di Loris Karius al Liverpool è finito al triplice fischio di Milorad Mazic. Gli errori del tedesco durante la finale di Champions League rappresentano una macchia che neanche lo ...

Liverpool - incubo Karius : “ecco cosa è successo dopo la partita” : 1/18 AFP/LaPresse ...

Champions League - Karius in lacrime sotto la curva dopo le “papere” : commovente applauso dei tifosi del Liverpool [VIDEO] : Chapeau ai supporters del Liverpool, il trattamento riservato al povero Karius dopo le papere di questa sera è stato da favola Karius questa sera ne ha combinate di tutti i colori. Il portiere del Liverpool è stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League persa dai Reds per 3-1 contro il Real Madrid. Due sue gaffe hanno spianato la strada a CR7 e compagni, ma i tifosi non gli hanno voltato le spalle, anzi. Nel post ...

Champions - l'Uefa apre procedimenti disciplinari per Liverpool e Roma dopo la semifinale d'andata : Roma - l'Uefa ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti di Liverpool e Roma in seguito alla semifinale di andata di Champions League giocata il 24 aprile in Inghilterra. Il caso sarà ...

Roma - aperto procedimento contro Pallotta : la situazione dopo la gara di Champions contro il Liverpool : Non solo l’eliminazione in Champions League, la gara di ritorno contro il Liverpool potrebbe portare altre conseguenze in casa giallorossa. In particolar modo la Uefa ha aperto un procedimento dopo le dichiarazioni di Pallotta, il numero un del club si è lamentato per l’arbitraggio. “Condotta inappropriata” l’accusa dopo il duro sfogo. Ecco le dichiarazioni che sono finite nel mirino: “Per prima cosa vorrei ...

Roma - la Uefa ha aperto un procedimento su Pallotta per le parole dopo la sfida con il Liverpool : Roma - 'Condotta inappropriata' . È questa l'accusa che l' Uefa muove a James Pallotta , protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var ...

Moviola Roma Liverpool/ Il retroscena : l’arbitro Skomina allibito nel post-gara dopo aver visto le immagini : Roma-Liverpool, la Moviola: due rigori negati. Giallorossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'arbitro Skomina è scandaloso(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:37:00 GMT)

Roma-Liverpool - messaggio di Totti dopo gli scontri dell’andata : “Tutto il mondo ci guarda. Abbiamo grande responsabilità” : “Il mondo ci guarda. Abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. Non ci sono solo le misure di prevenzione messe in atto da questura, Comune e prefettura in vista della ritorno della semifinale di Champions, Roma-Liverpool. Anche l’ex capitano giallorosso Francesco Totti prova a creare il clima giusto per la partita con un messaggio rivolto a tutti i tifosi: “Da qualche ora Abbiamo iniziato a ...

Premier League : è Zeljko Buvac - vice di Klopp al Liverpool - il dopo Wenger per l'Arsenal? : Il dopo Arsene Wenger all' Arsenal potrebbe essere il serbo Zeljko Buvac . Si tratta ancora di un'ipotesi, ma che nelle ultime ore è stata rilanciata con decisione dalla versione online di pravdabl.