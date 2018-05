L' Italia sprofonda nella crisi istituzionale Il salvagente di Cottarelli

Governo - i titoli dei media internazionali. Le Monde : “L’Italia sprofonda nel caos”. SZ : “Tempi più drammatici da 30 anni” : “L’Italia sprofonda nel caos politico“, secondo il francese Le Monde. Per la Sueddeutsche Zeitung, il Paese vive i “tempi più drammatici da 30 anni”. E ora a Roma si guarda a “Mister Forbici” Carlo Cottarelli. La crisi italiana è in prima pagina su tutti i principali media internazionali. GERMANIA, SZ: “TEMPI drammatici” – In Germania la situazione dell’Italia è al centro ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - 19esima tappa : Chris Froome maglia rosa - ribaltone totale! Sprofondano Yates e Pozzovivo : Chris Froome ha compiuto una vera e propria impresa ribaltando il Giro d’Italia 2018. Il britannico ha realizzato un’impresa antologica che ha riscritto la storia del ciclismo, è scattato a 80 chilometri dal traguardo piazzando una frullata sul Colle delle Finestre e con una fuga solitaria ai limiti dell’impossibile ha fatto saltare il banco. La maglia rosa Simon Yates è sprofondato, Tom Dumoulin ha pagato dazio e così il ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - 15a tappa Tolmezzo-Sappada. Simon Yates padrone - Pozzovivo terzo - Aru sprofonda : Simon Yates ha vinto anche la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è imposto in solitaria sul traguardo di Sappada e ha allungato in Classifica generale. Il britannico ha rafforzato la maglia rosa e ora ha più di due minuti di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot in vista della cronometro di martedì. Il capitano della Mitchelton Scott è sempre più il padrone della Corsa Rosa. Chris Froome ha ancora pagato ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Chaves sprofonda! Yates guadagna ancora - Pozzovivo a un passo dal podio! : Simon Yates si conferma in testa alla Classifica generale del Giro d’Italia 2018 anche al termine della decima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Il britannico ha sprintato al traguardo volante e ha così conquistato tre secondi di abbuono su tutti i rivali, a eccezione di Thibaut Pinot che è transitato alle sue spalle al traguardo volante. Ora il capitano della Mitchelton Scott ha 41” su Tom Dumoulin, ...