L' Italia | l' euro e il fantasma dei conti

L'euro rimbalza a 1 - 1713 dollari con sviluppi politici in Italia : Roma, 28 mag. , askanews, Euro in recupero sul mercato dei cambi, a 1,1713 dollari negli scambi mattutini in Europa in avvio di settimana, mentre inevitabilmente le vicende politiche in Italia vengono ...

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. L'euro si rafforza - lo spread in netto calo : MILANO - Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche sui mercati ...

Euro fragile - apre il rialzo sul dollaro. Pesa l'Italia : L'Euro apre in rialzo dopo aver chiuso ai minimi da novembre venerdì scorso, per le incertezze sulla situazione politica italiana. La vicenda italiana continua a Pesare. L'Euro risale dopo che è fallito il tentativo di formare un governo giallo-verde che i mercati non gradivano.Tuttavia resta il rischio di elezioni anticipate e dunque l'Euro resta fragile. La moneta Europea passa di mano a 1,1726 dollari e 128,36 yen. Dollaro/yen ...

Di Maio a Che tempo che fa : “Gli Italiani devono decidere - non le agenzie di rating e le banche europee. Non volevamo uscire dall’Euro” : Luigi Di Maio interviene telefonicamente nel bel mezzo di Che tempo che Fa su Rai 1. Alla domanda di Fazio se ci vedesse una macchinazione del centro destra nella crisi dichiarata dal Presidente Mattarella, Di Maio risponde sicuro: “Vedendo la genesi di come è stata scelta questa squadra di governo anche la persona individuata per l’economia l’avevamo scelta insieme l’avevamo e quindi non è un’impuntatura di una forza politica, ma evidentemente ...

Governo - Conte rinuncia. Mattarella e il no a Savona : 'In gioco l'Italia nell'euro'. Capo dello Stato chiama Cottarelli : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Governo: Salvini, non tratto più. Di Maio, o si chiude in 24 ore o basta Aborto libero, trionfo dei 'sì' in Irlanda Treno urta camion, due morti e 18 feriti Scrittori:...

Mattarella e il no a Savona : "In gioco l'Italia nell'euro". Il Capo dello Stato convoca Cottarelli al Quirinale : La decisione di non accettare Savona La decisione di non accettare il ministro dell'Economia "non l'ho presa a cuor leggero", ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze ...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...

Mattarella : no a chi ipotizza uscita euro - tutelo risparmi Italiani : Ho accettato tutte le proposte dei ministri, tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro …

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli Italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli Italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...

"L'euro arricchisce Berlino. Se l'Italia forza la mano sarà punita a colpi di spread" : ... non inserita da Lega e M5S nel contratto, ma teorizzata da Savona in una 'guida pratica' diffusa su internet, non avrebbe effetti traumatici sull'economia italiana o del Vecchio Continente. ' ...