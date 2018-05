L' Italia in tumulto La stampa estera fotografa il caos e il

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisina finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'è in", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta incon 5 Stelle e Lega all'attacco del presidente della Repubblica. Il Financial Times parla di "possibile crisi istituzionale" mentre il Washington Post titola "nel" dopo il fallimento degli sforzi per formare "il primo governo populista d'Europa". Il New York Times prende atto che "i partiti populistini, alla soglia del potere, falliscono nella formazione del governo"."Il Guardian agita lo spettro di "nuove elezioni" ...