Lions Club | Premio Internazionale Principessa Sichelgaita a Salerno

La Principessa Sichelgaita torna al Castello Arechi - premio lunedì 4 giugno a cura del Lions Club : ... destinato ad insignire le donne della Città e della Provincia di Salerno che, in loco, in Italia e nel mondo si sono distinte per i loro talenti ed il loro impegno nei campi della scienza, dell'arte,...

Dal Lions Club di Saluzzo-Savigliano un aiuto concreto per conoscere e combattere il bullismo nelle scuole : Nell'anno del centenario dei Lions, associazione di volontariato con più di un milione di soci in tutto il mondo, questo storico ed importante Club del territorio, attivo dal 1963 con oltre 50 soci, ...

Domani e dopodomani il congresso di chiusura del Lions Club ad Arenzano : Arenzano. Si svolgerà ad Arenzano Domani e dopoDomani il 23esimo congresso di chiusura del Lions Club International , distretto 108 Ia3, , e per l'occasione il paese rivierasco si trasformerà in un ...

'Acqua e vita : un binomio indissolubile' - incontro al Lions Club Cuneo : L'argomento di grande attualità e gravido di conseguenze per il futuro, là dove le citate interazioni non fossero gestite con intelligenza, scienza e coscienza, è stato sviluppato dal PDG Franco Sami.

Lions Club e Scuola Primaria Luino-Creva insieme per la salute dei bambini : ... che fa parte del Lions Clubs International , una tra le più importanti associazioni umanitarie al mondo, ndr, compie per il bene del territorio, in questo caso dei piccoli bambini.

Lions Club Ragusa dona canestro basket al Comune : Il Comune accetta la donazione di un canestro per il basket da parte del Lions Club Ragusa Host. Sarà installato tra via Mongibello e via Forlanini.