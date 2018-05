Libri in cammino

"Ho mollato tutto e sono partito per il Cammino del Nord. Metto in pausa lavoro e quotidianità - per ritrovare l'equiLibrio" : Perché partire? È la domanda che ha scatenato tutto, ma che in parte risponde a un'altra domanda: perché rimanere? Ecco, queste erano le due domande che si alternavano in testa poco prima di prendere la decisione di mettere tutto in pausa e staccare con il mondo del lavoro, amicizie, affetti e famiglia. Potrebbe apparire una scelta azzardata agli occhi di molti, ma alla fine non avevo molto da perdere: responsabilità ...