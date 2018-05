Liberato nel Parco del Monviso lo stambecco rimasto ferito in Valle Stura e curato a

Liberato è detenuto nel carcere di Nisida? Cosa c’è di vero nell’ipotesi che gira sul web : La teoria è di quelle talmente golose che è impossibile non condividerla: quando l’ho ascoltata, saltellavo emozionata per la redazione, condividevo il link con colleghi scettici e amici pazienti, eccitata come per tutte le sedicenti rivelazioni su Elena Ferrante. Solo che stavolta riguardava un altro noto napoletano. Liberato. Secondo questa teoria, il famoso rapper partenopeo conosciuto come Liberato ma di cui nessuno conosce la vera ...

Napoli - fan in delirio per Liberato. La sua identità rimane nel mistero : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T11:29:45+00:00 ROMA – Fan in delirio hanno accolto Liberato al suo concerto di Napoli. Il cantante, dall’identità ancora sconosciuta, è arrivato all’evento in barca accompagnato da alcuni sosia incappucciati come lui per non farsi riconoscere dalla massa e depistare i fan più curiosi. Per Liberato, il concerto è stato un’occasione per incontrare […] L'articolo Napoli, fan in delirio per Liberato. La sua ...

Napoli - il concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

“Ecco chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è Liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara D’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...