L’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura a Che tempo che fa | “Delegittimazione

“Gf : Simone Coccia nella bufera. Le terribili accuse delL’ex moglie al fidanzato della Pezzopane : Il Grande Fratello non si svolge solo all’interno della casa, fuori da Cinecittà accadono cose. In particolare nello studio di Domenica Live dove Barbara D’Urso non perde occasione per creare suspance e lanciare gossip. La conduttrice del Gf ha ospitato in collegamento Angela Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia Colaiuta. La donna aveva già accusato l’ex di non aver mai pagato gli alimenti al figlio Lorys e ora torna sulla ...

Ariana Grande parla della relazione “tossica” con L’ex Mac Miller : “Non sono una babysitter” : La storia è finita a inizio maggio The post Ariana Grande parla della relazione “tossica” con l’ex Mac Miller: “Non sono una babysitter” appeared first on News Mtv Italia.

Totti scrive a Buffon : la lettera da brividi delL’ex capitano della Roma : Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa di Buffon, il portiere ha annunciato l’addio alla Juventus ma non al calcio giocato, sono arrivate infatti importanti offerte tra tutte quella del Psg. Attraverso la ‘Gazzetta dello Sport’ Francesco Totti ha deciso di scrivere a Buffon, ecco il commovente messaggio: “Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti io che ostinatamente non riuscivo a ...

L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per associazione a delinquere : L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell’ambito dell’inchiesta che riguarda Antonello Montante, imprenditore Siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia. Montante era stato The post L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per associazione a delinquere ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze dell’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...

AlL’ex primo ministro della Malesia è stato proibito di lasciare il paese : All’ex primo ministro della Malesia Najib Razak e alla sua famiglia è stato proibito di andare all’estero. Il 9 maggio Najib ha perso le elezioni, sconfitto dal 92enne Mahathir Mohamad, storico leader malese e mentore dello stesso Najib: Mohamad si era candidato come The post All’ex primo ministro della Malesia è stato proibito di lasciare il paese appeared first on Il Post.

“Ridotto così!”. Claudio Rubicondi - la rivelazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana L’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

“Dovevo farlo”. Alessia Cammarota cede al ritocchino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa la capatina dal chirurgo estetico e - nonostante le critiche - spiega i motivi della scelta : nonostante sia passato tempo dalla loro uscita dalla trasmissione la coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota resta ancora una delle più amate. A dispetto delle critiche, della chiacchiere e di chi li voleva in rotta di collisione dopo il tradimento di lui i due sono riusciti a riconquistare la fiducia persa e a tornare in carreggiata. La loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori di “Uomini e Donne”. I due hanno poi ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con L’ex re dei paparazzi - svelando il perché di quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

Gigi Hadid e Zayn Malik : la modella non sarebbe sicura di voler tornare con L’ex : Nonostante il bacio di qualche giorno fa The post Gigi Hadid e Zayn Malik: la modella non sarebbe sicura di voler tornare con l’ex appeared first on News Mtv Italia.

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora L’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

George H. Bush - L’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - L’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’opinionista resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

“Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati” : l’annuncio choc che ha sconvolto i fan. A parlare proprio lei - L’ex Grande Fratello Vip - che spiega il motivo della separazione a sorpresa. Gli utenti increduli (e addolorati) : Una notizia improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A dare la notizia, subito rimbalzata sui social, è stata proprio lei, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato sul suo Instagram Stories che l’amore era arrivato al capolinea. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del ...