Lettera aperta a Di Maio e Salvini

Bassano - Lettera aperta di Rosso : «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» : Il presidente del Bassano Virtus spiega ai tifosi i motivi che hanno portato la proprietà a pensare di entrare nel Vicenza e di combinare le due realtà. L'articolo Bassano, lettera aperta di Rosso: «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bassano - Lettera aperta di Rosso : «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» : Il presidente del Bassano Virtus spiega ai tifosi i motivi che hanno portato la proprietà a pensare di entrare nel Vicenza e di combinare le due realtà. L'articolo Bassano, lettera aperta di Rosso: «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lettera aperta sulla cultura : Cerchiamo di entrare nel merito, rispondendo sinteticamente punto su punto: Leggiamo che " la cultura è un'arma potente contro il degrado " e non possiamo che concordare: più spettacoli teatrali, ...

Lettera aperta al Capo dello Stato : Caro presidente,sono Stato impressionato ieri dalla virulenza con cui ti hanno preso di mira quei due - Di Battista padre e figlio. Un misto di ignoranza e di arroganza che colpisce anche per la sua inutilità. Era chiaro a qualunque "alfabeta" della politica che di lì a qualche ora avresti convocato il professor Conte per conferirgli l'incarico.Dunque, quella intemerata era solo un'esibizione muscolare. Qualcosa che viene istintiva ...

Porto - Lettera aperta di Cammarota : delocalizzare non vuol dire chiudere o depotenziare. : Gallozzi afferma in riferimento alla produttività del Porto, una delle poche risorse vere della nostra economia. Ci è ben noto, per aver noi difeso il Porto di Salerno dall'accorpamento con Napoli in ...

Lettera aperta di Vittorio Sgarbi a Lillo Di Mauro : ... le mie "provocazioni" sono conseguenza di più remote indignazioni contro l'ignoranza e la banalità; la mia polemica sul mondo omosessuale, come può verificare dai miei spettacoli su Caravaggio e ...

Lettera aperta di un preside ai genitori : "Basta WhatsApp - parlate ai vostri figli" : La Lettera aperta di un preside ai genitori sta facendo discutere: molti favorevoli all'idea, e altrettanti contrari. "Abolite WhatsApp, parlate ai vostri figli" chiede il dirigente...

Lei Jun scrive una Lettera aperta ai suoi fan - mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy : Anche Xiaomi adegua le proprie policy relative alla Pruvacy, per rispondere alla nuova normativa europea. Nel frattempo Lei Jun scrive una lunga lettera ai fan, cercando di rispondere alla domanda "Chi è Xiaomi e che cosa sta cercando?" L'articolo Lei Jun scrive una lettera aperta ai suoi fan, mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy proviene da TuttoAndroid.

“Caro Principe Harry - non sposare Meghan. Ti farà diventare matto” : la Lettera aperta del fratello dell’attrice : “Caro Principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della Principessa, come un’attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio”. Chi può avere mai scritto queste parole, molto dure, sulla ...

La Lettera aperta del fratello di Meghan Markle : "Caro Harry - sei in tempo : lascia mia sorella. Sta recitando una parte - ti farà diventare matto" : In una lettera aperta, pubblicata dal settimanale In Touch, il fratello di Meghan Markle torna ad attaccare la sorella. Da quando l'ex attrice di Suits è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, diversi membri della famiglia non hanno lesinato interviste ai tabloid, nelle quali esprimono aspre critiche alla sorella, colpevole, a loro dire, di aver dimenticato le sue radici. Questa volta il ...

Milano - licenziata dopo un tumore scrive una Lettera aperta a papa Francesco : La 53enne che ha perso il lavoro presso il Piccolo Cottolengo di Milano si è rivolta al Pontefice chiedendo un intervento per riavere l'occupazione, "che vivo...

La morte di Avicii - Lettera aperta della famiglia : Non poteva più andare avanti : Avicii "non poteva più andare avanti". A dirlo, in un comunicato, la famiglia del dj che ha rotto il silenzio ad alcuni giorni dalla morte, avvenuta il 20 aprile. "Era una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali - scrive la famiglia -, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava a un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e ...

Musica. Avicii - Lettera aperta famiglia : 'Non ne poteva più' : Stoccolma, 26 apr. , askanews, Lo svedese Avicii, uno dei dj più famosi al mondo morto venerdì ad appena 28 anni, 'Non ne poteva più' e 'voleva la pace'. Lo ha scritto la sua famiglia in una lettera aperta, in cui lascia capire pur senza dirlo esplicitamente che il giovane ...

Amici 2018 - la mamma di Biondo replica con una Lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...