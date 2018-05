L’essenziale è invisibile agli occhi

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Nella quotidianità flessibile e globalizzata, all'interno della quale anche le identità professionali diventano sempre più identità "glocal", esiste una porzione di risorse umane tate fuori dal mondo del lavoro, risorse umane "invisibili".Si tratta di giovani che hanno difficoltà a trovare un'occupazione, lavoratori anziani che perdono l'impiego e devono riqualificarsi. Lavoratori oggetto di pregiudizio come i disabili, il cui inserimento lavorativo è un vero e proprio percorso a ostacoli, nonostante strumenti teorici e normative o come le donne, alle quali si precludono spesso avanzamenti di carriera, dove anche un solo errore non viene perdonato.L'auspicato processo di capacitazione e auto-capacitazione –che risulta essenziale tanto per un inserimento lavorativo duraturo quanto, più in generale, per una solida inclusione ...