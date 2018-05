Tennis - Roland Garros : Nadal stoppa Bolelli - esordio vincente per Fognini e Fabbiano : PARIGI - Comincia con un successo la difesa del titolo al Roland Garros di Rafael Nadal, anche se Simone Bolelli nel proibitivo primo turno , disputato fra lunedì sera e oggi, non ha affatto sfigurato.

L'esordio vincente del nipote di Bud Spencer nel massimo campionato di Mma : Il suo esordio nell'Ufc, il più importante circuito mondiale di Mixed Martial Arts (Mma) è avvenuto quasi per caso. Carlo Pedersoli Jr, nipote omonimo dell'indimenticato Bud Spencer, ha ricevuto la chiamata solo 10 giorni fa. Avrebbe dovuto rimpiazzare Salim Touahri, infortunato a un ginocchio, nella sfida contro un'autentica stella dello sport di combattimento più popolare del momento: ...

Roland Garros 2018 : esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set con l’americana Min : Buona la prima per Camila Giorgi al Roland Garros 2018. La marchigiana ha sconfitto in due set l’americana Grace Min, numero 197 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Un esordio comunque sul velluto nello Slam parigino per la tennista azzurra, anche se si è trovata di fronte una giocatrice sicuramente più debole. E’ stata un po’ la solita Giorgi, molto altalenante ...

Internazionali d'Italia : esordio vincente per la Halep : ROMA - esordio sul velluto per Simona Halep agli Internazionali Bnl d'Italia . La tennista romena, numero 1 del mondo e finalista uscente, sul campo Pietrangeli si è sbarazzata senza problemi della giapponese Naomi Osaka , numero 21 del ranking Wta, in appena 59 minuti col punteggio di 6-1 6-0. Agli ottavi la ...

Internazionali d'Italia - esordio vincente per Djokovic : Nessun problema per il serbo, numero 18 del ranking e 11 del seeding, che ha battuto l'ucraino Alexandr Dolgopolov , numero 54 al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-3 in appena 55 minuti di gioco. ...

Europeo Under 17 : esordio vincente per azzurrini - Svizzera ko 2-0 : esordio vincente per l’Italia al campionato Europeo Under 17. Gli azzurrini hanno battuto 2-0 la Svizzera grazie a una rete per tempo realizzate dal centrocampista della Roma Freddi Greco e dall’attaccante dell’Inter Edoardo Vergani. ”Non poteva andare meglio – le parole del tecnico azzurro Carmine Nunziata – ho visto bel gioco, tante occasioni, un risultato che ci sta stretto. Ma va bene così: nella prima ...

Europei Under 17 - Italia-Svizzera 2-0. esordio vincente per gli azzurrini : #Nazionale #Under17 . L'Italia vince 2-0 contro la Svizzera il match d'Esordio del Campionato Europeo. Reti di Freddi Greco e Vergani pic.twitter.com/C5G9uyEiUk - FIGC , @FIGC, 4 maggio 2018 E' ...

Tennis - torneo Rabat : esordio vincente per Mertens : ROMA - Elise Mertens approda al secondo turno del ' Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem ', torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Rabat ,...

WTA RABAT - Errani - esordio vincente : Nel secondo, Stosur ha mancato chances per salire 3-0 e la numero 24 del mondo ha messo varietà e tenacia al servizio di un obiettivo di rimonta. Ma ha aperto il terzo set con due doppi falli e l'...

Montecarlo : esordio vincente per Djokovic - eliminato Lorenzi : L'ex numero 1, due volte vincitore nel Principato, affronterà al secondo turno il croato Borna Coric, numero 39 del mondo. Esce il primo degli azzurri in gara. Paolo Lorenzi, numero 63 del mondo, è ...

Montecarlo - esordio vincente per Djokovic : L'ex numero 1, due volte vincitore nel Principato, affronterà al secondo turno il croato Borna Coric, numero 39 del mondo.

Tennis - Wta Lugano : esordio vincente per la Giorgi : TORINO - Dopo 24 ore di ritardo a causa della pioggia, esordio positivo per Camila Giorgi nel ' Samsung Open ', neo nato Wta International in corso sulla terra rossa di Lugano , in Svizzera , nel ...

Serie B - Avellino-Perugia 2-0 : esordio vincente per Foscarini - Video Goal - : A breve scopriremo le formazioni ufficiali delle due compagini Avellino-Perugia, dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD , canale 251, e in streaming sull'...

Europeo U18 maschile : esordio vincente degli azzurrini - 3-0 contro l'Ucraina : Il buon esordio era quello che serviva alla nazionale tricolore, chiamata domani ad una prova molto più impegnativa contro la Russia , ore 15, diretta streaming su Laola1.tv QUI , : una delle ...