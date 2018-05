Lega Serie A | Marotta e Lotito eletti consiglieri federali

Lega Serie A - Lotito e Marotta eletti consiglieri federali : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, sono stati eletti consiglieri federali dall'assemblea della Lega serie A. Secondo quanto si apprende, Lotito ha ...

Al via l’assemblea di Lega Serie A - si decide se proseguire con Mediapro : Ha preso il via, a Milano, l’assemblea della Lega Serie A di calcio. Dopo il rinvio dello scorso martedì, i rappresentanti dei 20 club della massima Serie si sono dati appuntamento a oggi per decidere se proseguire la collaborazione con Mediapro o se rescindere il contratto per la gestione dei diritti tv del periodo 2018-2021. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche della Lega. Alla riunione, che si tiene in via ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – E’ ripresa questa mattina presto l’assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie – le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla materia – dovranno decidere se accettare la proposta di Mediapro oppure interrompere il contratto con la società spagnola. ...

Lega Serie A - Brunelli è il nuovo a.d. a tempo : Marco Brunelli, già direttore generale della Lega di Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore deLegato ad interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico ...

Lega Serie A - Brunelli eletto AD ad interim : L'attuale direttore generale eletto come amministratore deLegato a tempo. Ora l'assemblea dovrà discutere della questione relativa ai diritti tv. L'articolo Lega Serie A, Brunelli eletto AD ad interim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Legabasket Serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è già un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio. EA7 Emporio Armani Milano (2) – ...