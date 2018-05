Lega Pro | rappresentativa under 15 al torneo Cava dè Tirreni

"Se M5S e Lega alle prossime elezioni si alleano - sarà cappotto nei collegi". La simulazione del Cattaneo : "L'ipotetica alleanza tra M5s e Lega - ammesso, lo ripetiamo, che gli elettori si comportino nelle nuove elezioni come nelle precedenti del 4 marzo - consentirebbe ai due partiti di conquistare all'incirca il 90% dei seggi nelle due camere". A dirlo è un'analisi dell'Istituto Cattaneo che ha simulato i possibili esiti di un'"alleanza-cartello elettorale". Il cartello giallo-verde, scrivono i ricercatori, risulterebbe il più votato ...

Al via l’assemblea di Lega Serie A - si decide se proseguire con Mediapro : Ha preso il via, a Milano, l’assemblea della Lega Serie A di calcio. Dopo il rinvio dello scorso martedì, i rappresentanti dei 20 club della massima Serie si sono dati appuntamento a oggi per decidere se proseguire la collaborazione con Mediapro o se rescindere il contratto per la gestione dei diritti tv del periodo 2018-2021. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche della Lega. Alla riunione, che si tiene in via ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Mattarella propose Giorgetti a M5s-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

Nessuno sconto al Chelsea : Napoli e Sarri pronti allo scontro Legale : L'ultima puntata della telenovela Sarri-De Laurentiis andrà in onda il 31 maggio. La clausola rescissoria è l'ostacolo principale per il passaggio del tecnico toscano al Chelsea. La situazione non è ...

RETROSCENA MATTARELLA : PROPOSE GIORGETTI A Lega-M5S/ "Veto di Di Maio e Salvini per Savona" : Salvini, RETROSCENA MATTARELLA: "Perchè non GIORGETTI?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:57:00 GMT)

Quando Cottarelli faceva le pulci ai conti del programma di M5s e Lega : Mancano le coperture per realizzare le misure previste dal programma di governo M5S-Lega : da 108, 7 miliardi di euro , nella migliore delle ipotesi, a 125,7, nella peggiore. È quanto emerge dall'...

Calcioscommesse - combine nel girone C di Lega Pro tra il 2015 ed il 2016 : 38 indagati - ci sono calciatori ed allenatori [NOMI e DETTAGLI] : Calcioscommesse, emergono nuovi dettagli sulle presunte “combine” calcistiche nel girone C di Lega Pro tra il 2015 e il 2016 per otto partite disputate dall’Acr Messina, nomi eccellenti tra cui l’ex calciatore Arturo Di Napoli e l’ex vice presidente dell’Acr Messina Pietro Gugliotta. Nel corso dei due anni di indagine il sostituto Francesco Massara ha iscritto nel registro degli indagati 38 persone: calciatori, allenatori, dirigenti sportivi, ...

Governo : Candiani - Cottarelli? Pacchetto pronto - non volevano governo Lega-M5S : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L'incarico a Cottarelli? E' evidente che era un Pacchetto già pronto. Mattarella prima non ha dato l'incarico al centrodestra perché non aveva i numeri, poi dopo che Conte rimette il mandato, convoca subito Cottarelli... C'è un disegno dietro di chi voleva impedire ch

Il Pd proponga un Cln contro l’avventurismo di M5S e Lega : Quello visto in ottanta giorni è il trailer delle elezioni anticipate. Con la vittoria schiacciante del centrodestra. Tendenza euroscettica trionfante. Del moderato e candidabile Berlusconi e sulla riva opposta del tronfio squalo Salvini, pronto, quest'ultimo, a staccarsi e riallearsi con i 5 Stelle. Tendenza Di Battista-Grillo. E si ritornerà daccapo. Al film di oggi. Con i problemi irrisolti. Senza reddito di cittadinanza, la ...

Viaggi & Turismo : riprende lo storico colLegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Retroscena Mattarella : propose Giorgetti a Lega-M5s?/ "Salvini disse che non avrebbe avuto peso di Savona" : Salvini, Retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:12:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Salta il colLegamento TV di Amici di Maria De Filippi - puntata a rischio per problemi tecnici : il commento della conduttrice : Il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi Salta in piena semifinale e il pubblico è costretto a sorbirsi ben 12 minuti di pubblicità. Sarà felice Fascino, commenta la padrona di casa che si scusa con i telespettatori e spiega cosa fare nel caso in cui dovesse Saltare di nuovo la diretta su Canale 5: spegnere la TV. Non è il primo problema tecnico in questa edizione di Amici di Maria De Filippi. L'audio di Irama ne ha risentito più volte ...