LEGA | MATTEO SALVINI COSA FARÀ? Alleanza verso Elezioni | M5s o Forza Italia | “da

Matteo Salvini - la LEGA cosa farà?/ “Alleanza con M5s? Forza Italia ci ha dato dei traditori - ci penserò..” : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:45:00 GMT)

MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO DA BARBARA D’URSO/ “Savona - LEGA e M5s d’accordo per rimanere in Ue” : LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI a Pomeriggio 5, diretta live. L'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da BARBARA d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:22:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini da Barbara d'Urso/ Diretta live a Pomeriggio 5 : nasce l'alleanza tra M5S-LEGA? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Pomeriggio 5, Diretta live. l'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da Barbara d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:22:00 GMT)

LEGA - cosa farà Matteo Salvini?/ Coalizione di Centrodestra in bilico : ipotesi alleanza con M5s - la Meloni... : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:36:00 GMT)

Matteo Salvini a Silvio Berlusconi : 'Se Forza Italia vota Cottarelli - alleanza finita. LEGA con il M5s? Forse' : Non c'è maggioranza possibile in Parlamento, dunque, ma il voto sull'esecutivo 'di tregua' potrebbe comunque avere conseguenze clamorose sulla politica Italiana.

Matteo Salvini : "Daremo a Conte la lista dei ministri della LEGA" : Matteo Salvini è tornato a parlare dei lavori per la composizione del governo, mentre nel dubbio continua senza sosta la propria campagna elettorale - stasera sarà alla Festa della Lega di Martinengo e a quella organizzata a Dalmine, entrambi in provincia di Bergamo.Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook e attaccato a più riprese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivelato oggi che già ...

Governo - Matteo Salvini : oggi nomi LEGA - passi indietro già fatti : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani', ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che oggi si è occupata,...

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della LEGA' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Paolo Savona ministro dell'Economia - Dagospia : la LEGA ha rinunciato. Ma poi Matteo Salvini... : Il consueto flash di Dagospia , che ribalterebbe il quadro politico. Si parla di Paolo Savona , dato fino ad oggi in pole per il ruolo di ministro dell'Economia. Nome sgraditissimo a Sergio Mattarella , che non vuole al dicastero una persona dichiaratamente no-euro. Secondo Dago , la Lega avrebbe rinunciato al suo nome, piegandosi così ai voleri del ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo LEGA-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Matteo Salvini sotto assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il governo LEGA-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...

Giustizia : LEGAle Sgarbi - nei confronti Di Matteo no diffamazione solo critica : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Nessuna diffamazione contro Di Matteo, solo critica aspra e pungente, con toni iperbolici”. Così l’avvocato Giampaolo Cicconi, difensore di Vittorio Sgarbi, commenta la sentenza di ieri del giudice monocratico di Monza che ha condannato Sgarbi a sei mesi di reclusione per diffamazione per un articolo pubblicato il 2 gennaio 2014 su ‘Il Giornale’. Tre mesi di carcere anche per il ...

LEGA-M5s - il contratto definitivo : sul reddito di cittadinanza trionfa Matteo Salvini. Ecco cosa sparisce : Ecco il contratto definitivo, l'intesa punto per punto tra Lega e M5s per il prossimo governo. Composto di 58 pagine e 30 punti, potete cliccare qui per scaricarlo e leggerlo . Rispetto alle versioni ...

Continua la corsa della LEGA : un italiano su quattro voterebbe il partito di Matteo Salvini : La Lega Continua a crescere e sfonda quota 25%. Un italiano su 4 voterebbe dunque il partito guidato da Matteo Salvini. Il 32,1% preferisce il Movimento Cinque Stelle, il 19% il partito democratico, Forza Italia crolla sotto la soglia del 10% mentre Fratelli d’Italia si attesta al 3,8%, in leggero calo rispetto alle scorse elezioni. Leu è al 2,8%, sotto la soglia di sbarramento, +Europa all’1,8%, Potere al Popolo all’1,6%.Continua a leggere