Lega del Filo d’Oro | una giornata “in contatto” con i suoi sostenitori

Sui social sostegno a Mattarella ma anche insulti. La Lega ai sindaci : "Via la foto del Presidente dagli uffici" : social divisi sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sono tanti quelli che manifestano il loro sostegno al Capo di Stato ci sono anche tantissimi che gli rivolgono messaggi di odio e di insulto.sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la ...

La Lega ai sindaci lombardi "Togliete foto Mattarella da uffici" L'invito del segretario Grimoldi : sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la nascita del governo tra M5s e Lega Segui su affaritaliani.it

Sicilia : Miccichè incontra deLegazione ministri Albania e Kosovo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè ha ricevuto questa mattina, nella Torre Pisana di Palazzo dei Normanni, una delegazione di ministri della Repubblica d’Albania e della Repubblica del Kosovo (ministro della Diaspora d’Albania Majko Pa

Quando Cottarelli faceva le pulci ai conti del programma di M5s e Lega : Mancano le coperture per realizzare le misure previste dal programma di governo M5S-Lega : da 108, 7 miliardi di euro , nella migliore delle ipotesi, a 125,7, nella peggiore. È quanto emerge dall'...

La crisi istituzionale è la sconfitta del M5S e la vittoria della Lega : C’è uno sconfitto nella inedita crisi istituzionale che si è aperta con la rinuncia di Giuseppe Conte a formare il governo. È il M5S. Il movimento capeggiato da Di Maio esce male per una serie di motivi: nello scenario che si è aperto, è quello che ha meno possibilità di guadagnare da eventuali nuove elezioni. È uscito col 32,7 per cento dalle urne dello scorso 4 marzo. sarà difficile che quella percentuale, e di conseguenza i seggi in ...

La scelta di Mattarella e la strategia della Lega : Sergio Mattarella si è solo assunto le sue responsabilità costituzionali. La Lega forza la mano nella speranza di guadagnare voti alle prossime elezioni. Leggi

Governo : Sibilia - ora alle urne - alleati naturali della Lega : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “C’è un contratto condiviso, ci sono già dei nomi che lo rappresentano: si voterà su questo. Sarà un referendum popolare su quello che Lega e M5s hanno costruito insieme per governare. A mio avviso è una conseguenza del tutto naturale”. Lo afferma il deputato del M5S Carlo Sibilia, ex membro del direttorio grillino, in un’intervista al Messaggero. “Ci sembrava impossibile che il ...

La versione del Quirinale sulla crisi istituzionale con Lega e Movimento 5 stelle : Nessun veto di Sergio Mattarella verso un governo Lega-M5s, né verso un singolo ministro. Semmai un veto di Matteo Salvini e Luigi Di Maio verso qualunque ipotesi alternativa proposta dal capo dello Stato che potesse sbloccare la crisi e far partire col Governo politico che il presidente ha sempre voluto agevolare. Il Quirinale capovolge la narrazione di questi giorni e delle prossime ore da parte di Lega e Movimento 5 stelle. E fa luce ...

LISTA DEI MINISTRI DEL GOVERNO M5S-Lega/ I nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini : La LISTA dei MINISTRI del GOVERNO M5S-LEGA: i nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini. Il capo politico pentastellato svela l'elenco definito oggi(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:25:00 GMT)

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S : "È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani" The post Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S appeared first on Il Post.

La lista dei ministri del governo Lega- M5S presentata a Mattarella : Criticando la decisione del Quirinale di porre il veto su Paolo Savona all'Economia, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha enunciato la lista dei ministri che il professor Giuseppe Conte aveva portato al Colle per sottoporla al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i nomi.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - la comunicazione del segretario del Quirinale Ugo Zampetti : “Conte ha rimesso incarico” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il Governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”. Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, al termine dell’incontro tra ...