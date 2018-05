Lega | cosa farà Matteo Salvini? Coalizione di Centrodestra in bilico | ipotesi alleanza

M5s - cosa farà Luigi Di Maio?/ No alla fiducia a Cottarelli e niente consultazioni : asse con la Lega? : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:35:00 GMT)

Salta il governo M5s-Lega : cosa è successo e cosa succederà ora : Domenica 27 maggio 2018, ora 20.01. Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, annuncia che il premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico al presidente della Repubblica , Sergio ...

Salta il Governo M5S-Lega - che cosa succede adesso? : Il professor Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico per la formazione del Governo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo così ufficialmente la crisi istituzionale. Che cosa succede adesso? Quali sono gli scenari più probabili? Tra il ritorno al voto immediato e il Governo del presidente, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.Continua a leggere

Contratto di governo Lega-M5s - tra programmi e governo : cosa è rimasto e cosa è scomparso : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Roma : Lollobrigida (Fdi) - chissà cosa pensa Lega su follia grillina su rom : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Dopo il no alle Olimpiadi e dopo il progetto per la funivia, oggi il M5S ci regala un’altra perla della sua visione politica, stanziando contributi per quelle famiglie Romane disponibili ad ospitare i rom sgomberati dal camping River. Possibile che questa amministrazione non riesca a mettere al primo posto i problemi dei cittadini Romani? Possibile che i contributi stanziati debbano andare a favore ...

Governo M5s-Lega - cosa si inventerà l’opposizione? : Finalmente ci siamo. Si parte. E’ dal 20 aprile che lo dico e lo penso, e adesso, dopo il via libera di Sergio Mattarella la pagina bianca scritta inequivocabilmente dagli elettori il 4 marzo sarà consegnata al Paese dopo circa 80 giorni. Per chi pensa che sia finita con il fango, le invasioni di campo, le intromissioni indebite, si può solo affermare mutuando uno slogan sessantottino: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat!”. Adesso ...

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco cosa penso davvero del contratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Tutela Legale : aumentano le polizze in Italia. Ecco in cosa consistono : Una certezza in più, soprattutto per liberi professionisti e imprenditori. L'assicurazione di Tutela legale è in costante crescita in Italia: si tratta di polizze che rimborsano il costo dell'avvocato ...

M5s-Lega - Di Maio : “Polemiche sul curriculum di Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : “Non sanno più cosa inventarsi”. Così il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio risponde ai cronisti, che gli chiedono un commento alle polemiche sul curriculum di Giuseppe Conte e sul suo coinvolgimento nel caso Stamina. Entrando alla Camera Di Maio smentisce un incontro con Conte, mentre su quello odierno con Salvini puntualizza: “Perché ci vediamo? Stiamo facendo un governo” L'articolo M5s-Lega, Di Maio: ...

Lavoro - cosa farà il governo Lega-5Stelle : Salario minimo, ritorno dei voucher e rottamazione , forse, del Jobs Act. Le misure contenute nel contratto di governo