Lega A | Lotito-Marotta consiglieri Figc

Lega A - eletti consiglieri federali Marotta e Lotito : L’assemblea della Lega di Serie A, in corso di svolgimento a Milano, ha eletto consiglieri federali l’amministratore deLegato della Juventus, Giuseppe Marotta, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Rappresenteranno la Lega Serie A in Federcalcio il presidente Gaetano Miccichè di diritto, mentre sono stati eletti dall’Assemblea in corso a Milano l’ad della Juventus, Giuseppe Marotta con 14 voti e il presidente della ...