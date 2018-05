Le verità di De Vrij | l’olandese torna a parlare di Lazio-Inter | “non so se in Italia mi

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il difensore ingaggiato dall’si è soffermato sul match di una settimana fa, affermando di aver dato tutto per la maglia dellaIl futuro all’ma non solo, Stefan Deha parlato anche dell’ultima partita giocata con la maglia della, quella che per intenderci ha regalato ai nerazzurri la qualificazione in Champions proprio a scapito dei biancocelesti. De– LaPresse/Alfredo Falcone L’olandese è rimasto per molto tempo al centro dei riflettori, criticato anche per il fallo da rigore commesso su Icardi,vento che ha dato il via libera alle malelingue. Oggi Deto adal ritiro della sua nazionale, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riportare dalla testata olandese Algemen Dagblad: “tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita, non so se inci credono, per ...