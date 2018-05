Le Pen | Mattarella scandaloso

Cosa Pensi dell'operato di Sergio Mattarella in questa crisi? Partecipa al sondaggio : Il governo Conte è finito prima ancora di iniziare. Il veto posto da Sergio Mattarella sulla nomina di Savona all'Economia mette la parola fine all'ipotesi di un esecutivo giallo-verde. Attirando però non poche critiche sull'operato del presidente della Repubblica stesso, che potrebbe trovarsi coinvolto in un ...

Chi è Cottarelli - l'ex commissario alla sPending review chiamato da Mattarella : Nato a Cremona nel 1954, laureato in Economia a Siena, master alla London School of Economics, ha lavorato dal 1981 al 1987 presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca d'Italia e ...

Cottarelli - chi è mister SPending Rewiew chiamato da Mattarella : Il piano di Spending rewiev di Cottarelli era stato evocato di recente da Andrea Roventini, inizialmente scelto da Di Maio come ministro dell'Economia per il governo M5S. Critiche invece le sue ...

Chi è Cottarelli - l'ex commissario alla sPending review chiamato da Mattarella : Sarà Carlo Cottarelli l'uomo che riuscirà a tirare l'Italia fuori dallo stallo che dura dal 4 marzo? l'ex commissario alla spending review del governo Renzi era stato indicato da più parti come ...

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci Pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Quirinale : Mattarella - continuare a lottare per nostra libertà e indiPendenza : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Questa giornata è una opportunità per rappresentare alle nuove generazioni i valori sui quali la nostra Repubblica è stata edificata e quanto sia importante continuare a lottare per la nostra libertà e indipendenza”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Arma aeronautica, Giovanni Sciandra, in occasione del ...

Governo : Fioroni - sconcerta Le Pen su Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Ho atteso aspettando qualche rettifica da parte da parte di Marine Le Pen nella sua intervista al Corriere della Sera. I toni irriguardosi, la sgradevole battuta nei confronti del nostro Capo dello Stato e l’ingerenza verso le prerogative costituzionali nella formazione del Governo da parte di un leader straniero non hanno precedenti”. Lo dichiara Beppe Fioroni del Pd. “sconcerta che chi ...

'Io non so se ce la faremo o no - ma valeva la Pena provarci' - Salvini lascia il dubbio. 'Se no Mattarella' : Dopo l'ultimo faccia a faccia con Di Maio il leader della Lega va ad Aosta per l'appuntamento elettorale e tira le somme. Poi chiarisce: 'Né io nè Di Maio premier' -

Trento - 91esima adunata nazionale degli alpini. Calda accoglienza per Mattarella 'Presidente - Pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

Governo : Alpini a Mattarella - Presidente Pensaci tu : Trento, 13 mag. (AdnKronos) - "Presidente pensaci tu". E' l'appello-incoraggiamento rivolto dagli Alpini al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a Trento oggi presenzia alla 91/ma Adunata nazionale delle Penne nere.

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...