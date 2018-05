Le nuove tecnologie e l' arte digitale alla portata di tutti per vivere in modo innovativo

PMI - ENEA stanzia 2 - 5 milioni per avvicinare nuove tecnologie : ENEA ha stanziato 2,5 milioni di euro per "avvicinare" i risultati delle sue ricerche all'utilizzo industriale, soprattutto per le PMI. Il fondo del programma denominato "Proof of Concept" consentirà ...

Ricerca : ENEA istituisce fondo da 2 - 5 milioni per “avvicinare” le nuove tecnologie all’industria : ENEA lancia il nuovo programma di “Proof of Concept” che prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro in tre anni per “avvicinare” i risultati della Ricerca dell’Agenzia all’utilizzo industriale. Il fondo garantirà ai Ricercatori dell’Agenzia le risorse finanziarie per realizzare prototipi industriali aumentando il livello di maturità delle tecnologie sviluppate in laboratorio. Al via già da questo mese il bando per i progetti da finanziare, ...

A Tor Vergata le nuove tecnologie laser scanner per la grafica 3D : Roma, 14 mag. , askanews, Dalla ricostruzione tridimensionale di edifici antichi e reperti archeologici alla modellazione 3D di architetture di interni o di beni culturali. L'università degli studi di ...

Perché Cannes si sente minacciato dalle nuove tecnologie? : No ai selfie sul red carpet. No alle serie tv. No ai film se vengono dai giganti dello streaming che non li mandano in sala (in Francia). No anche ai social o almeno no alla possibilità di parlare lì dei film prima della proiezione ufficiale. L’unica tecnologia a cui Cannes ha detto sì negli ultimi anni è stata la proiezione digitale, che come in ogni grande festival, ha sostituito quella a pellicola. Ognuno di questi “no” ha una ...

Avvocati messi al muro dalle nuove tecnologie : "Diritto al futuro" è il titolo dell'iniziativa, per nulla autoreferenziale, con le questioni che riguardano il mercato dei servizi legali, scienza, tecnologia, cultura, arte, spettacolo e sport. Un ...

Bosch - "Il diesel ha un futuro con le nuove tecnologie" : La Bosch ha pubblicato i risultati relativi al 2017 e ha fornito nuove informazioni sulla strategia futura, abbracciando il concetto della moblità a 360 gradi. In particolare si torna a parlare dei motori diesel, fornendo aggiornamenti sulla tecnologia che abbiamo già provato in anteprima nel 2017 e che promette di risolvere il problema delle emissioni di particolato in maniera definitiva. Le dichiarazioni del ceo Volkmar Denner sono ...

Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie : “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acquirente…” : Un esilarante Maurizio Crozza veste i panni questa sera del presidente Sergio Marchionne nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. L’ Ad di FCA sull’accordo appena firmato con Torino sui test per le auto senza pilota ha commentato: “Se una Panda si guidasse da sola cercherebbe la prima concessionaria Audi per chiedere asilo politico. Più che nelle auto senza pilota noi siamo forti nel settore delle “Auto ...

Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c'è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c'è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali ...

Geoff Mulgan a convegno Messaggero : «nuove tecnologie - la competizione è globale» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Ardizzoni (UniBologna) a convegno Messaggero : «nuove tecnologie per cure precise contro i tumori» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Un progetto per l’ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...

nuove tecnologie e cyberbullismo : se ne parla in un incontro : Aics e Lions Club insieme per 'Educare al rischio delle Nuove tecnologie e ai rischi legati al cyberbullismo'. Di questo tratterà infatti la conferenza pubblica che si terrà mercoledì dalle ore 13.30 ...