Le 8 app che trasformano il tuo smartphone in un vero assistente digitale

Iliad - domani apre in Italia/ Tutto quello che c’è da sapere : negozi - app e tariffe in arrivo : Iliad, domani apre in Italia, Tutto quello che c’è da sapere: negozi, app e tariffe in arrivo. Da domani mattina alle ore 10:30, l'ingresso ufficiale bel Bel Paese dell'operatore mobile(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:10:00 GMT)

Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi - in Giappone : Coca-Cola ha messo in vendita in Giappone le sue prime bevande alcoliche: sono tre, tutte frizzanti e al sapore di limone, con un tasso alcolico del 3, 5 e 8 per cento. L’obiettivo di Coca-Cola è espandersi tra i più The post Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi, in Giappone appeared first on Il Post.

Alitalia - Check-in offline per ore sul web/ Come effettuarlo - via app o telefono : “Ci scusiamo per il disagio” : Alitalia, Check-in offline per ore sul web. Come effettuarlo: via app o telefono. “Ci scusiamo per il disagio”, twitta la compagnia aerea italiana. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:31:00 GMT)

WWDC 2018 - che cosa presenterà apple il 4 giugno : (Foto: Apple) Manca solo una settimana alla partenza dell’edizione 2018 della Worldwide Developers Conference di Apple, l’appuntamento annuale che la casa di cupertino dedica agli sviluppatori interessati alle sue piattaforme software. L’appuntamento, che avrà luogo dal 4 all’8 giugno al McEnery Convention Center di San Jose, è incentrato su chi fa della programmazione il proprio lavoro e viene tradizionalmente sfruttato ...

Young Signorino - il trapper diviso tra follower e polemiche : Young Signorino. Tutti ne parlano e spesso non per meriti artistici. Di sicuro si è distinto nella (troppo?) affollata scena trap italiana. Di sicuro ha capito che la provocazione poteva essere un’arma vincente, soprattutto se portata a certi livelli. Raccoglie follower sui social e visualizzazioni su YouTube con pezzi politicamente scorretti come Dolce Droga o nonsense come Mmh ha ha ha, non prima di essersi dichiarato figlio di Satana ...

Il Giro d'Italia in 80 buche. Siamo saliti in sella per testare la tappa "groviera" di Roma : L'ultima tappa del Giro d'Italia l'hanno vinta le buche. Disseminate un po' lungo tutto il percorso di 11,5 km, nascoste alla bene e meglio dai rattoppi disposti dal comune di Roma all'ultimo minuto, hanno costretto i corridori a richiedere la "neutralizzazione della tappa" per motivi di sicurezza. Tanto che i giri lungo il circuito, da 10 previsti, sono dovuti diventare 3. Ma le condizioni dell'asfalto erano davvero così impraticabili? ...

Concept di iOS 12 : come vorrebbe che fosse un apple Fan : Siamo a poco più di una settimana dal WWDC 2018, dove Apple dovrebbe presentare i suoi ultimi aggiornamenti software, tra cui iOS 12. La nuova versione software ha ispirato diversi Concept da designer che immaginano come Apple potrebbe cambiare le cose e ora anche iHelp BR si è unito al gruppo. Il blog, questo fine settimana, ha pubblicato una serie di immagini concettuali che mostrano come Apple potrebbe rinnovare la schermata di blocco con iOS ...

appennino reggiano : 71enne disperso - ricerche in corso : Sono in corso da ieri mattina ricerche sull’Appennino reggiano di un 71enne: oggi le operazioni sono riprese nella zona del Passo del Cerreto, al confine con la provincia di Massa-Carrara. Il Soccorso Alpino sta perlustrando canali e zone impervie, mentre altre squadre cercano l’uomo in boschi e praterie, anche con l’aiuto di unità cinofile. L'articolo Appennino reggiano: 71enne disperso, ricerche in corso sembra essere il ...

Lo stava solo cullando tra le braccia… I pochi attimi più devastanti della vita di questo padre. Il bimbo - 2 mesi appena - e un epilogo che spezza il cuore : Un terribile dramma andato in scena tra le mura di casa e sul quale ora si indaga per scongiurare che dietro quella tragedia possano nascondersi delle verità ancor più inquietanti. Una coppia felice, che aveva finalmente coronato il sogno di diventare genitori e abbracciare il loro primo bambino. E la morte improvvisa del figlio di soli due mesi avvenuta proprio nell’abitazione dei due, con il piccolo caduto dalle braccia del padre ...

Terremoto L’Aquila : epicentro a Pizzoli - scossa avvertita anche a Penna Sant’Andrea [DATI e MappE] : 1/4 ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - servono le vittorie! Tornano Egonu e Chirichella - sfide a Cina e Giappone : L’Italia torna subito in campo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo la doppia trasferta tra Lincoln e Suwon, le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) nella terza tappa della neonata competizione internazionale. Momento chiave per le azzurre che, dopo le quattro sconfitte iniziali, si sono prontamente rialzate battendo Germania e Corea del Sud: un doppio successo importante per le ragazze del CT Davide Mazzanti che ...

Tuo figlio piange? Un’app ti dice perché : Tuo figlio piange e non sai perché? Niente panico, succede a tanti genitori, soprattutto alle prime armi, di ignorare la causa dei singhiozzi del proprio bambino. Per aiutare mamme e papà alle prese con questo problema è stata inventata l’app, “Chatterbaby”. Messa a punto da un team di studiosi guidato dalla professoressa Ariana Anderson, della David Geffen School of Medicine dell’Università della California di Los Angeles, ...

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Giro d’Italia – Polemiche a Roma - Lappartient punta il dito contro i ciclisti : “il loro comportamento è una barzelletta” : David Lappartient non accetta l’atteggiamento dei ciclisti durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 101 a Roma Grande festa ieri a Roma per l’ultima tappe del Giro d’Italia 101. I corridori hanno sfilato nella Capitale, ma non sono mancate le Polemiche. I ciclisti infatti si sono lamentati, durante la tappa di ieri, per le condizioni del circuito sul quale correvano. Se molti corridori si sono ...