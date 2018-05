Lazio-Inter | De Vrij | ' Chi mi conosce sa che ho dato tutto'

Internazionale di pattinaggio a rotelle di domenica 27 maggio - le modifiche alla circoLazione : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che in occasione degli “Internazionali d’Italia Open” di pattinaggio, in programma domenica 27 maggio sul circuito cittadino di viale Corrado IV, saranno apportate rilevanti modifiche alla circolazione veicolare. Il campo di gara, ove sarà in vigore il divieto di transito dalle 7 alle 18 di domenica 27 maggio, interesserà viale Corrado IV nel tratto compreso tra le ...

Salute mentale - la Regione Lazio : “Gestione degli interventi d’intesa con il 118” : La Regione Lazio ha siglato attraverso una determina dirigenziale il Protocollo d’Intesa relativo alle procedure per il trasporto e gli interventi di soccorso primario sanitario in condizioni di emergenza/urgenza di persone con patologia psichiatrica. L’Intesa aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’ARES 118 e i Dipartimenti di Salute mentale (DSM) ...

RELazioNI INTERNAZIONALI - Ricevuta in residenza municipale venerdì 25 maggio 2018 : Delegazione della Città di Kallithea , Grecia, in visita a Ferrara 25-05-2018 / Giorno per giorno E' stata Ricevuta questa mattina, venerdì 25 maggio 2018 in sala degli Arazzi, dal sindaco di Ferrara ...

Eto'o alla Lazio/ L’ex Inter incontra la società : pronto il ritorno in Serie A? : La dirigenza della Lazio ha incontrato Samuel Eto'o: l'attaccante camerunense gioca nel Konyaspor e sarebbe pronto a lasciare la Turchia, operazione possibile per i biancocelesti?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:58:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Lazio fortissima - rende più bella la nostra impresa. Icardi? Non rimanga controvoglia' : Luciano Spalletti analizza la stagione, dopo il quarto posto conquistato con l'Inter. La stagione. 'Ringrazio la società per aver avuto la possibilità di vivere queste emozioni con questi colori, che ...

RELazioNI INTERNAZIONALI - Il gruppo è in questi giorni impegnato in un tour in Italia : Ricevuti in Municipio studenti della città tedesca di Giessen, gemellata con Ferrara 23-05-2018 / Giorno per giorno Nel pomeriggio di oggi , 23 maggio 2018, un gruppo di quarantacinque studenti della ...

Lazio-Inter - spunta un retroscena clamoroso sul caso De Vrij! : De Vrij ha vissuto una serata dalle mille emozioni, Lazio-Inter è stata l’ultima gara giocata con la maglia del club capitolino-- Lazio-Inter ha fatto molto discutere a causa del caso De Vrij. Il calciatore, che ha già firmato con l’Inter per la prossima stagione, si è trovato ad affrontare un discreto conflitto d’interessi nell’ultima giornata nella quale i nerazzurri hanno conteso alla Lazio la qualificazione alla Champions League. Ebbene, ...

De Vrij - clamoroso retroscena : “ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter” : La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League tra Lazio ed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De Vrij, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il ...

Stefan De Vrij - Lazio-Inter : perché lo hanno costretto a giocare contro tutti? : Il difensore De Vrij Stefan, 26 anni, olandese di Ouderkerk aan den IJssel, faccia da bravo ragazzo, piange sul prato dell'Olimpico: sono le 22.45 circa di domenica 20 maggio e la Lazio non si ...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions : Vecino goleador : L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador. La vittoria delL’Inter è la più importante degli ultimi otto The post L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

Lazio-Inter - la fortuna (e De Vrij) regalano la Champions League ai Nerazzurri. Ma ora Suning deve meritarsela : C’è voluto un colpo di fortuna. Uno scivolone di Stefan De Vrij, proprio lui, il neoacquisto nerazzurro, dopo che per una settimana intera si era parlato dell’opportunità di farlo giocare o meno contro la sua futura squadra. Un paio di episodi (rigore, espulsione, gol in una manciata di minuti), che hanno cambiato una partita che la Lazio stava vincendo, meritando di stravincere, e invece ha finito incredibilmente per perdere. Insomma, ...