Lautaro Martinez non vede l' ora di iniziare | «Che bello l' affetto della gente»

Inter - arriva Lautaro Martinez : maglia numero 10 e futuro da leader : Inter , arriva Lautaro Martinez - L’ Inter si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima stagione. I nerazzurri accolgono Lautaro Martinez . Giornata di visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto. Dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino sarebbe pronto a vestire la maglia numero 10. Sintomo di grossa maturità? Paura di niente e nessuno? […] L'articolo Inter , arriva Lautaro ...

Calciomercato Inter - Icardi dà il benvenuto a Lautaro Martinez : 'Ti auguro il meglio' : Parlano la stessa lingua e i tifosi nerazzurri si augurano sia così anche in campo, dove dalla prossima stagione faranno coppia fissa: Mauro Icardi ha voluto dare il benvenuto a Lautaro Martinez , ...

Lautaro Martinez firma : 'Milito mi ha raccontato l'Inter'. Garcia in pressing su Benatia : Prime parole da nerazzurro per Lautaro Martinez : 'Forza Inter, amala! E' un sogno stare qui, sicuramente è il miglior momento della mia vita. Sono felice della scelta presa'. L'attaccante argentino ...

Lautaro Martinez alle visite mediche/ Video - presto la firma con l'Inter : vestirà la maglia numero 10? : Lautaro Martinez alle visite mediche , Video : iniziati i controlli clinici di rito per il giovane attaccante argentino, alle 13:30 la firma sul contratto con l’Inter(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:57:00 GMT)

Inter - visite finite per Lautaro Martinez. LIVE : a breve la firma : 10.00 visite INIZIATE - Sono iniziate poco fa le visite mediche di Lautaro Martinez, che si è presentato al centro Coni di medicina dello sport.

Inter - Lautaro Martinez si prende il 10 : Lautaro DA 10 - Intanto, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul futuro di Martinez , che ha chiesto e ottenuto di avere la maglia numero 10 in nerazzurro . La scorsa stagione a indossare la ...

Calciomercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...

Lautaro Martinez/ Video : Inter - ecco l'erede del Kun Aguero : qualità - potenza e senso del gol : Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell' Inter : ecco chi è l'erede del Kun Aguero , cresciuto sotto lo sguardo di Diego Milito e considerato il futuro dell'Albiceleste(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:55:00 GMT)

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)