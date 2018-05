L' aumento delle emissioni di anidride carbonica riduce il valore nutrizionale del riso

Previsioni Meteo Lombardia : clima ancora instabile - da sabato aumento delle temperature : “La Lombardia – spiega il consueto bollettino Meteo di Arpa regionale – è ancora inglobata in una circolazione depressionaria caratterizzata da aria fredda in quota, la quale propone condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di rovesci e temporali durante le ore pomeridiane e serali. Fino a domani poche variazioni, mentre da sabato assisteremo ad un cambio della circolazione dei venti che comunque porterà a nuove ...

Infortuni : Pd Veneto - preoccupante aumento delle vittime : Padova, 14 mag. (AdnKronos) – “Ancora un incidente sul luogo di lavoro in Veneto. Quello accaduto alle acciaierie Venete di Padova, dove quattro operai sono stati ustionati da una colata bollente, è solo l’ultimo episodio di un fenomeno che nella nostra regione sta assumendo proporzioni gravi. Esprimiamo solidarietà alle persone colpite, in particolare ai tre operai ancora in gravissime condizioni e alle loro famiglie”, ...

Clima : aumento delle emissioni CO2 in Estonia - Bulgaria e Ungheria : Le emissioni di anidride carbonica (C02) prodotte da combustibili fossili sono aumentate significativamente in vari Paesi Ue del Centro ed Est Europa tra 2016 e 2017. Il dato emerge da stime rese note oggi Eurostat. Secondo Eurostat, i maggiori aumenti sono stati registrati, dopo Malta (+12,8% rispetto al 2016), in Estonia (+11,3%) e Bulgaria (+8,3%), seguite da Spagna (+7,4%) e Portogallo (+7,3%). A livello Ue, le emissioni sono aumentate ...

USA - sussidi alla disoccupazione in aumento ma meno delle attese : Salgono ma meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 28 aprile. I "claims" sono aumentati di 2 mila unità a 211 mila rispetto alle 209 mila rivisti della ...

Suning - aumento del 46% delle vendite omni-channel nel primo trimestre : Suning.com ha fatto registrare nel primo trimestre un crescita importante delle vendite. Cresciuti inoltre di oltre il 60% gli utenti attivi sull'app. L'articolo Suning, aumento del 46% delle vendite omni-channel nel primo trimestre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

USA - ordini alle industrie in aumento più delle attese : Crescono gli ordinativi di beni durevoli americani , più di quanto atteso dal mercato. Nel mese di marzo, gli ordini si sono attestati a 254,9 miliardi di dollari, evidenziando aumento del 2,6% ...

Napoli - protesta studenti contro aumento delle tasse : flash mob con le maschere de ‘La Casa di Carta’ : Non si tratta di Tokyo, Nairobi o Mosca, ma è a loro, i protagonisti della serie tv ‘La Casa di Carta‘, che si sono ispirati gli studenti della Federico II di Napoli per protestare contro l’aumento delle tasse universitarie. Un gruppo di studenti ha organizzato martedì pomeriggio un flash mob nel cortile della facoltà di lettere indossando la maschera di Dalì e la tuta rossa, l’abbigliamento dei rapinatori che nella serie ...

BANKITALIA - DEBITO PUBBLICO/ aumento per il salvataggio delle banche venete : La Banca d'Italia ha reso noto il dato sul DEBITO PUBBLICO a febbraio. Ma BANKITALIA ha anche evidenziato un Aumento del dato del 2017 per l'intervento sulle banche venete(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Disoccupazione - a febbraio cala al 10 - 9% grazie all’aumento delle donne occupate. Ma sale al 32 - 8% per i giovani : A febbraio la Disoccupazione è tornata a scendere, passando al 10,9% dall’11,1% del mese precedente. Lo rileva l’Istat, spiegando che il tasso torna al livello registrato a dicembre, quando si erano toccati i minimi da agosto 2012. Il calo è dovuto interamente al fatto che sono aumentate di 20mila unità le donne con un posto di lavoro, mentre sono calate di 48mila le disoccupate. Il tasso di occupazione femminile si conferma sui massimi storici, ...

aumento 8.6% delle rimodulazioni Wind confermato : verifica situazione personale : Registriamo una presa di posizione da parte del gestore arancione circa le prossime rimodulazioni Wind, che entreranno in auge da domani 3 aprile. Le modifiche unilaterali interessano alcune offerte in particolare con rinnovo fissato a 28 giorni, che verranno rese su base mensile, passando da 13 a 12 addebiti su scala annuale. Di controparte, il costo per rinnovo subirà un Aumento pari all'8.6% (questo significa che un'opzione dal costo di 10 ...

Quanto pesa il rischio di aumento dell’Iva sulla spesa delle famiglie : L’aumento automatico dell’Iva potrebbe costare, in media, 317 euro in più alle famiglie italiane nel 2019. Con un carico più pesante sui single e sulle coppie senza figli e – a livello territoriale – sui residenti nelle regioni del Nord e del Centro...

aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Bollette telefoniche - l'aumento delle tariffe costerebbe agli utenti 2 miliardi di euro : Quanto costerebbe agli utenti italiani l’aumento delle tariffe dell’8,6% deciso dalle compagnie telefoniche e sospeso ieri dall’Antitrust? Circa due miliardi di euro all'anno, secondo le stime...