L' attesa delle Borse La tempesta perfetta e i rischi che l' Italia diventi titolo

Morte sul lavoro - i sindacati incontrano l'azienda. "Collaborazione in attesa del resoconto delle indagini" : Si è svolto nella giornata di lunedì 21 maggio , l'incontro tra Fillea Cgil Terni e Filca Cisl Umbria con la ditta Ceprini Costruzioni di Orvieto, in merito all'infortunio mortale in cui ha ...

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : tutto pronto per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

MotoGP - proposta di abolizione delle ali dal 2019. attesa una decisione : Che nelle ali della MotoGP ci fosse un'anomalia era chiaro a tutti. Nate da un'idea geniale di casa Ducati sono diventate uno strumento imprescindibile per tutti. Abolite poi da regolamento per ...

Governo. Di Maio a ‘1/2 in più’ e Salvini ad Arcore. In attesa delle consultazioni : Un giorno solo di colloqui per tentare di trovare una soluzione. Lunedì Sergio Mattarella riceverà al Quirinale le delegazioni dei vari partiti per il terzo giro di consultazioni. Per l’ultima volta il Presidente della Repubblica chiederà ai partiti di scoprire le carte, ove ci fossero. Ma soprattutto di portargli numeri e non richieste di tempo o meri desideri di parte. Espletata la verifica finale, in un paio di giorni il capo dello Stato ...

Arctic Monkeys : in attesa delle date italiane e del nuovo album - 7 video live belli davvero : Cinque anni. Tanti ne sono passati dall’uscita di AM, il loro quinto album in studio. E ora gli Arctic Monkeys si preparano a tornare con Tranquility Base Hotel & Casino. Data di uscita, 11 maggio. Un’attesa lunga, per i fan di questa che è probabilmente la più grande band di questi ultimi anni. Banale dire che i ragazzi di Sheffield “non hanno sbagliato un colpo”, ma tant’è. Un succedersi di album perfettamente ...

Wall Street cauta in attesa delle trimestrali "clou" : Wall Street si conferma poco mossa a metà seduta . A prevalere è la cautela in attesa di alcune importanti trimestrali in arrivo in settimana . Gli investitori si attendono ottimi risultati da questa ...

Molise - in corso lo spoglio delle regionali. C’è attesa per l’impatto sulla formazione del governo : I 331 mila aventi diritto al voto devono eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si sfidano Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound) in una competizione importante per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Governo - Di Maio 'corteggia' Salvini in attesa delle scelte di Mattarella : Domani il capo dello Stato potrebbe conferire il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Intanto Di Maio continua a corteggiare la Lega, però lascia aperto anche il dialogo con il ...

Ginnastica - l’Italia del futuro punta in grande : tra giovani rampanti e l’attesa delle veterane - le azzurre viaggiano verso le Olimpiadi : L’Italia della Ginnastica artistica italiana sta affrontando un evidente ricambio generazionale, molte delle veterane che abbiamo ammirato negli ultimi anni sono ai box per svariati motivi e pian piano si stanno affacciando delle piacevoli novità all’interno del panorama internazionale. Lo sguardo è già puntato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano appena due anni all’appuntamento più importante e già la prossima stagione sarà ...

Meteo - ultimo giorno di temporali in attesa di Apollo : la mappa delle regioni colpite : Con la giornata di oggi si chiuderà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. Poi l’anticiclone Apollo sarà pronto a conquistare tutta l'Europa e quindi l'Italia.Continua a leggere

Giro delle Fiandre 2018 : Matteo Trentin e l’occasione attesa per un’intera carriera. Finalmente sui muri fiamminghi da capitano : Dopo una vita da gregario arriva Finalmente l’occasione più attesa per Matteo Trentin: l’azzurro, passato in inverno dalla Quick-Step Floors alla Mitchelton-SCOTT, domani sarà il leader della formazione australiana al Giro delle Fiandre. Praticamente mai il Trentino ha avuto al servizio tutta la squadra per potersi giocare una Classica Monumento: con la compagine di Davide Bramati, infatti, ha sempre dovuto svolgere lavoro in ...

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

Borse Ue in cauto rialzo. Volatilità in attesa delle mosse di Usa - Ue e Cina sullo scacchiere del commercio : MILANO - Ore 9:20. I mercati europei aprono in cauto rialzo, dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina. L'ipotesi di una guerra commerciale globale ...