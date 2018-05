La versione PC di Vampyr non utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo

eurogamer

(Di lunedì 28 maggio 2018) Focus Home Interactive e DONTNOD hanno confermato, tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, chenonla. Il titolo, visto in azione in un lungo video gameplay poco fa, è già passato alla fase Gold e uscirà come previsto, il 5 giugno.Come riporta DSOGaming, Ini giocatori assumeranno il ruolo di Jonathan Reid, un medico, che nella Londra del 1918 devastata da un'epidemia di Influenza Spagnola, si è trasformato in un vampiro dopo il suo ritorno dalla Grande Guerra. Spinto dal desiderio personale di scoprire chi ha causato la sua trasformazione e perché, Jonathan Reid continua a lavorare per trovare una cura per la malattia devastante che decima i suoi cittadini.è in uscita per PS4, PC e Xbox One. Read more…