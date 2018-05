La Scienza italiana tra illusioni | colpi di stato e fake news made in Europe

Marica Branchesi - l'astrofisica italiana nella top 100 del Time : "Il nostro paese dimentica la Scienza" : "Io rappresento non solo me stessa, ma il lavoro che 'è dietro lo studio delle onde gravitazionali. È una grande comunità, che però nessuno vede". Lo dice alla Stampa, Maria Branchesi, incoronata da Time tra le 100 persone più influenti al mondo. "L'Italia - ammonisce Branchesi - deve sapere il valore dei suoi scienziati, non solo in astronomia e in fisica. Ma non sa riconoscerli".I no-vax e i cultori delle ...