La scelta di Mattarella | l' argine al ministro anti-Ue poi la carta rassicura Mercati

Governo - la Terza Repubblica nasce con la crisi del sistema. La scelta di Mattarella : no a Savona per salvare la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il Governo del cambiamento. I temi e non le persone, era ...

L'ora più buia di Mattarella : la scelta obbligata di difendere l'interesse nazionale dopo il no dei partiti alla soluzione Giorgetti per l'Economia : Il tono è tono sobrio, le parole senza aggettivi. Dieci minuti. È uno dei discorsi più drammatici della storia della Repubblica, nella crisi più lunga che l'Italia abbia mai conosciuto. Sergio Mattarella difende la Costituzione e l'interesse nazionale. Spiega come, in questi 85 giorni, ha favorito il confronto, agevolando ogni soluzione, aspettando esigenze e necessità dei partiti, reiterate richieste di tempo, ...

Di Maio su Mattarella : 'scelta incomprensibile' - Salvini : 'No ricatti - ora al voto' : Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio era previsto anche l'incarico al ministero del Lavoro e affari ...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra

Premier - Mattarella preferirebbe una figura politica. Le prerogative del Colle nella scelta dei nomi : Dopotutto è il leader della forza politica di maggioranza, ha dietro di sé milioni di voti, ed è stato anche vicepresidente della Camera per cinque anni.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 maggio : L’intesa è arrivata ieri e Mattarella riceve i leader di 5 Stelle e Lega per la scelta finale : Il Salvimaio Lega-M5S: l’accordo è Fatto. Poi Salvini attacca il Quirinale La quadra – Trovata L’intesa sul governo. Messaggio per Mattarella del leghista: “Ora nessuno metta veti”. E all’Economia vuole Savona di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Al termine di un comizio ad Aosta, il leader di Forza Italia commette una gaffe clamorosa. É il momento degli omaggi: un quadro di un’artista ...

Governo M5S-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

Mattarella a M5s e Lega : "scelta premier spetta al Colle"/ Meloni : "Dovevamo contestare la sua decisione" : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%"

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...

**Governo : Renzi - apprezzamento per scelta Mattarella** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – "apprezzamento" per la scelta del presidente Sergio Mattarella. Questo il commento di Matteo Renzi, a quanto si apprende, dopo l'intervento del capo dello Stato al termine delle consultazioni. L'ex-segretario Pd, si fa sapere, ha commentato "molto positivamente il discorso" del presidente della Repubblica.

La scelta di Mattarella : "Governo di garanzia o voto in estate (con tutti i rischi economici)" : Nessuna intesa tra le principali forze politiche - M5s, coalizione di centrodestra e Pd - il capo dello stato Sergio Mattarella propone un governo di garanzia che porti l'Italia verso nuove elezioni....

Mattarella : governo neutrale fino a dicembre per andare al voto o elezioni subito. La scelta ai partiti : Un governo di servizio neutrale appoggiato da tutti fino a dicembre per poi tornare al voto oppure il voto subito: sono le due opzioni che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affida ai partiti. È la doppia soluzione indicata dal Capo dello Stato dopo che le consultazioni con i partiti non hanno dato vita ad alcuna maggioranza parlame...