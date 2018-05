La rivoluzione sociale del voto in Irlanda

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Quando Papa Francesco si recherà a Dublino per l'Incontro Mondiale delle Famiglie alla fine di agosto, troverà un'molto diversa da quella che aveva incontrato nel lontano 1979 Giovanni Paolo II, l'ultimo papa in visita ufficiale in quel paese. Sebbene la vittoria del "sì" nel referendum sull'aborto fosse prevedibile, i risultati delmostrano una realtàun po' sorprendente. Ben al di là delle speranze, per alcuni. O dei timori, per altri.Il "sì" ha nettamente prevalso in tutto il paese, salvo nel Donegal. Dalla liberale Dublino fino alle contee del sud-ovest, la grande maggioranza degli Irlandesi si è pronunciata in favore dell'abolizione dell'ottavo emendamento che pretendeva di proteggere al contempo la vita della madre e quella del futuro nascituro. La distinzione fra zone urbane e zone rurali non sembra avere avuto ...