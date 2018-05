La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Ilha posto il veto sul nome die quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però,ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente alcon parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio Comunicato, criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti”. Così in una nota pubblicata su Scenarieconomici.it, il professor. “Non avrei mai messo in discussione l’euro, ma avrei chiesto all’Unione Europea di dare risposte alle ...