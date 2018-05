La Polizia non usa il riconoscimento facciale di Amazon Ma vorrebbe farlo

GEORGOFILI - 25 ANNI FA LA STRAGE A FIRENZE/ Gabrielli (capo Polizia) : "Guerra contro la mafia non è finita" : GEORGOFILI, 25 ANNI fa la STRAGE a FIRENZE, Galleria degli Uffizi: attentato terroristico di Cosa Nostra con una autobomba nella notte tra 26 e 27 maggio 1993(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:21:00 GMT)

"Filippone era fuori controllo. Perché la Polizia non l'ha fermato?" : "Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di Polizia", ha detto Francesco Angrilli, fratello di Marina, in merito alla testimonianza secondo cui sul luogo dove è caduta la donna a Chieti fosse arrivata una volante quando sul posto era ancora ...

George Clooney e Amal non riconosciuti dalla Polizia inglese : bloccati - arrivano tardi alla festa di Meghan e Harry : «No Martini? No party». George Clooney e la bella moglie Amal sono stati fermati per più 10 minuti davanti ai cancelli della tenuta di Frogmore House, dove si teneva la festa...

George Clooney e Amal restano fuori al party alla Frogmore House. La Polizia non li riconosce : Nonostante siano star di prima grandezza, George Clooney e sua moglie Amal, diretti al party serale super-esclusivo dei neo-sposi, Harry e Meghan, sono stati bloccati una decina di minuti sabato sera all'esterno dei cancelli di Frogmore House. E' accaduto all'ingresso della tenuta, che si trova all'interno delle proprietà del castello di Windsor. La berlina, un'Audi S5, è stata bloccata una decina di minuti all'ingresso ...

Non si ferma all'alt della Polizia - gli agenti lo bloccano e trovano una pistola semiautomatica : di Redazione Crotone24news.it Focus Ndrangheta: report settimanale dell'attività della polizia di Stato a Crotone Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e ...

«Non siamo la Polizia. Questo è un rapimento» : Centinaia di persone vengono sequestrate ogni anno in Messico e i dati mostrano che il problema si sta aggravando: si parla di «democratizzazione del rapimento» The post «Non siamo la polizia. Questo è un rapimento» appeared first on Il Post.

La Polizia punisce cyberbullo 14enne - frequenterà un corso finché non avrà capito i suoi errori : Il minorenne non sarà denunciato ma dovrà andare in un centro specializzato. Prendeva in giro un compagno facendo fotomontaggi su Instagram

Imprenditore scoperto dalla Polizia in auto con una prostituta : 'Non mettetemi nei guai - sono pronto a farvi un regalo' : Con la moglie è riuscito a farla franca ma non con la polizia. Un Imprenditore 41enne dell'hinterland avellinese è stato colto mentre si era appartato in auto con una prostituta salernitana di 22 anni ...

“Mi vogliono uccidere”.Telefona disperata - ma la Polizia non le crede. Poi il dramma : Viveva con il terrore che da un momento all’altro le potesse succedere qualcosa di brutto, spaventata dalle minacce che l’ex fidanzato continuava a rivolgerle, sempre più inquietanti. Ma nessuno le dava retta, nemmeno le forze dell’ordine alle quali aveva telefonato più volte per chiedere aiuto e protezione. Tutti convinti che esagerasse, che fosse paranoica. Al punto che un’agente le aveva detto al telefono, dopo l’ennesima chiamata: ...

L'AJA - ACCOLTELLA 3 PASSANTI E URLA “ALLAH AKBAR”/ Ultime notizie video : Polizia - non è attentato terroristico : attentato alL'AJA, ACCOLTELLA PASSANTI:"Allah akbar": Ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpire prima dell'intervento della polizia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:00:00 GMT)

Disegno di legge presentato al Senato : corso di non violenza per la Polizia : Loredana De Petris è una senatrice eletta tra le fila di Liberi e Uguali (il partito della Boldrini e Grasso) ma che ora è passata al gruppo misto. L'idea della parlamentare è quella che le forze di Polizia debbano seguire dei corsi sulla non violenza: il Ministero dovrebbe dunque trovare degli insegnanti e istituire appositi percorsi formativi indirizzati a chi porta la difesa, che siano carabinieri, poliziotti, finanzieri o penitenziari. La ...

Roma : Polizia Locale sequestra nonostante abusivi : Roma – Ancora sequestri nella mattinata sui marciapiedi di Porta Maggiore, anche oggi caratterizzata da presenza di numerosi venditori. Gli agenti sono intervenuti alle 10:00 circa, ora in cui si registra la massima presenza di abusivi. L’intervento ha permesso di distruggere due metri cubi di abbigliamento, scarpe, quadri, libri, cosmetici e soprammobili. Altri 3 metri cubi di materiale sono stati sequestrati alla Montagnola, in Via ...

Venezia - no global rimuovono tornello al ponte di Calatrava : “Non è una riserva”. La Polizia : “Cercano solo pubblicità” : “Venezia non è un luna park” si legge in uno dei cartelli mostrati dagli attivisti del centro sociale Morion. Il gruppo di no global ha rimosso il tornello del ponte di Calatrava installato sabato 28 aprile per regolamentare l’accesso dei turisti nella città storica. Le forze dell’ordine, insieme alla polizia municipale che presidia costantemente il varco di piazzale Roma e quello della stazione Santa Lucia, stanno ...