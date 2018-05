La nuova vita di Totti ha due punti fermi | Ilary e lo sport

Parma in festa tra le lacrime - il commovente annuncio di Lucarelli ai suoi tifosi : “correte qui e abbracciatemi in questa nuova vita” : Gioie e dolori al Tardini di Parma: il capitano Alessandro Lucarelli in lacrime per un importante annuncio ai suoi tifosi A poco più di una settimana dalla strepitosa promozione in Serie A, il Parma festeggia in grande il traguardo raggiunto con un evento allo Stadio Tardini dove non sono mancate le lacrime e i momenti di commozione. Ad emozionare, in particolar modo, è stato l’annuncio del capitano Alessandro Lucarelli. Microfono in mano, ...

“Non farlo mai più”. Cara Meghan - adesso sono guai : la nuova vita da duchessa : Una duchessa è pur sempre una duchessa, anche se proviene dal mondo dello spettacolo e non ha certo troppa dimestichezza con i rigidi protocolli che regolano la vita in quel di Buckingham Palace. La Cara Meghan, fresca protagonista del matrimonio più atteso dell’anno con il suo principe Harry e ora di diritto parte a sua volta della grande famiglia Windsor, si trova così in questi giorni a fare i conti con l’inizio di una ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi/ Niente mondanità ma gite al verde : nuova vita per l’ex di Briatore : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, Niente mondanità ma gite al verde e fuori porta: la nuova vita per l’ex di Flavio Briatore ricomincia con l'amore...(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:15:00 GMT)

Bianca Atzei - ha una nuova vita ma non può dimenticare Max Biaggi : Bianca Atzei è tornata dall’Isola dei Famosi fortificata. Pare aver superato finalmente il trauma dell’improvvisa fine della storia d’amore con Max Biaggi. Anche se forse non ha totalmente dimenticato il pilota di cui continua a parlare. L’ultima in ordine di tempo riguarda un’intervista al quotidiano Il mattino di Napoli dove torna ad affrontare la questione delle dinamiche di coppia. E ribadisce che “gli ...

Wim Wenders. L'incontro con il Papa ha dato una nuova rotta alla mia vita : Questo la dice lunga sulla bontà del docu-film che, a cinque anni dall'inizio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, ne ripercorre i momenti più intensi, non tanto per farne la cronaca, quanto per ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino : nuova vita dopo addio all'azienda di famiglia : Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)

Licia Colò - nuova vita a 55 anni : la clamorosa indiscrezione sulla ex signora Rai del 'Kilimangiaro' : Il grande ritorno di Licia Colò in Rai . Dal 1998 al 2014 ha condotto il programma cult Alle falde del Kilimangiaro , poi è stata fatta fuori da Viale Mazzini ed è passata armi e bagagli a Tv2000 con ...

Milano - una nuova protesi per la boxeur disabile : “Oggi mi viene riconsegnata la vita” : Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” Grazie all’appello sui social è stata lanciata una raccolta fondi per ridare a Erika Novarria il piede artificiale che le permette di fare boxe Continua a leggere L'articolo Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” proviene da NewsGo.

La nuova vita di Barack e Michelle Obama : da presidente e first lady a produttori per Netflix : Largo spazio, quindi, alle battaglie per l' ambiente e per una società più equa , ma senza menzionare direttamente la politica interna degli Stati Uniti. Molto probabilmente questi, insieme all' ...

Il sonno favorisce la creatività : una nuova teoria : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

La nuova vita dell'ex fabbrica : in Via Milano dalla siderurgia all'alta moda : La nuova vita dell'ex fabbrica, dalla siderurgia all'alta moda: il destino dei capannoni dell'ex Dall'Era di Brescia è ormai scritto, e tra i tanti progetti spicca sicuramente il recupero di uno ...

Uomini e Donne - Alessio Lo Passo nuova vita dopo il carcere : Voglio soltanto la mia libertà : Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, finito in carcere, lo scorso anno, per tentata estorsione nei confronti di un chirurgo plastico, in questi mesi, ha deciso di riprendere in mano la propria vita, ripartire da zero, archiviando i mesi bui come raccontato al settimanale Mio, in edicola questa settimana: --Per un mese e mezzo per me è stato come se fosse sempre stata la prima notte. Ho perso 15 kg, non me ne facevo una ...

La nuova vita di Amanda Knox - nel programma Facebook The Scarlet Letter Reports : Amanda Knox intervista. Chiede. Si commuove. Solidarizza. L’ultimo capitolo della giovane finita in balìa della giustizia italiana si celebra in The Scarlet Letter Reports, un programma via Facebook in cui si occupa, nella parte dell’inviata «di donne a cui è stata distrutta la reputazione come accadde a me». Meno di dieci minuti per storia, in un faccia a faccia con la vittima. Le prime puntate su Amber Rose e su Daisy Coleman, violentata ...

La nuova vita con la pelle bionica : Bïònica è sostantivo femminile derivato dall'inglese "bionics" composto da bio, logy, «biologia» e , electro, nics «elettronica», per la scienza che studia le analogie tra la struttura e la funzione ...