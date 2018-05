La nota dei consiglieri di minoranza Baldassari | Ciraci | Fornaro | Nilo e Vietri sulla

Gessica notaro - il tenero messaggio a Stefano Orodei : «Grazie alla tua pazienza - alla passione...» : Anche se non ha alzato la coppa, Gessica Notaro può essere considerata tra le vincitrici morali dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle . La riminese ha voluto rivolgere dolci parole ...

Gessica notaro e Stefano Oradei/ La giuria li preferisce a Cesare Bocci (Ballando con le stelle) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:35:00 GMT)

GESSICA notaRO CON STEFANO ORADEI/ "Vincere per dare una svolta alla mia vita" (Ballando con le stelle) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:01:00 GMT)

GESSICA notaRO E STEFANO ORADEI/ Video - “ballo solo per me - per la felicità” (Ballando con le stelle) : Video, GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sono in finale a Ballando con le stelle: un 'quasi' lieto fine per l'ex Miss Italia sfregiata dal suo ex fidanzato.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:15:00 GMT)

Astronomia : smentita teoria già nota sull’abitabilità dei pianeti : L’inclinazione e le dinamiche orbitali possono mettere a dura prova l’abitabilità di un pianeta, provocando una caduta delle temperature talmente forte da congelare le sue acque. Secondo uno studio condotto dall’Università di Washington e pubblicato su Astronomical Journal, localizzare un pianeta nella zona abitabile della sua stella ospite – quell’area che consente la presenza di acqua liquida sulla sua superficie – non è ...

GESSICA notaRO CON STEFANO ORADEI/ L'ex miss in finale : "Puntiamo molto sull'ultima performance" (Ballando) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:29:00 GMT)

Gessica notaro con Stefano Oradei/ "Mi dicono 'privilegiata' perché sono in queste condizioni" (Ballando) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:35:00 GMT)

GESSICA notaRO E STEFANO ORADEI/ Pedinata a Roma - non c'è pace per lei (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:14:00 GMT)

GESSICA notaRO CON STEFANO ORADEI/ La famiglia racconta il dramma dell'acido (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Gessica notaro e Stefano Oradei/ La coppia mostra i primi segni di cedimento? (Ballando con le stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Gessica notaro e Stefano Oradei / Sandro Mayer - polemiche sul mancato tesoretto (Ballando con le Stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei: quinti in classifica con i loro 48 punti, i due ballerini di Ballando con le Stelle 2018 ripartono questa sera con la nuova sfida...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:06:00 GMT)

Firenze dei Bambini - al via le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED , che vedrà protagonisti Lorenzo Baglioni, esempio vivente dell'intelligenza musicale, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e ...

Gessica notaro con Stefano Oradei/ La tragica ammissione : "Ricevo ancora minacce" (Ballando con le stelle) : Video, Gessica Notaro e Stefano Oradei continuano ad essere protagonisti a Ballando con le stelle, tra danze sfrenate e polemiche con gli avvocati. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:48:00 GMT)

GESSICA notaRO E STEFANO ORADEI/ Nuove polemiche in arrivo? (Ballando con le stelle) : Video, GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI continuano ad essere protagonisti a Ballando con le stelle, tra danze sfrenate e polemiche con gli avvocati. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:24:00 GMT)