La Juventus ha chiuso per un attaccante

Blastingnews

: RT @grisuvi: Si nasconditi su tweet chiuso tanto Juventus e Roma ai quarti di Champions e Napoli neppure ai ottavi e fuori dalla coppa Ital… - FrancoBotta15 : RT @grisuvi: Si nasconditi su tweet chiuso tanto Juventus e Roma ai quarti di Champions e Napoli neppure ai ottavi e fuori dalla coppa Ital… - OnorioFerraro : ???? Con l’amara sconfitta di Kiev, #EmreCan si appresta a diventare un nuovo calciatore della #Juventus: bianconeri… - dimeo_s : ?? L'attaccante polacco: il secondo posto ci ha fatto male, ma abbiamo chiuso a 91 punti battendo persino la Juventu… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Lariparte dal mercato e lo fa nel migliore dei modi. Ha infatti aperto una serie di trattative importanti, con il tedesco Emre Can che lunedì dovrebbe presentarsi a Vinovo per sostenere le visite mediche, per poi divenire in maniera ufficiale un giocatore importante del prossimo centrocampo juventino. VIDEO Intanto la dirigenza bianconera haper l'acquisto di un giovane bomber Si tratta di Pablo Moreno del Barcellona un ragazzo di sedici anni che nella sua breve carriera ha gia' messo a segno ben 300 gol. Numeri assolutamente straordinari che fanno del giovanissimo, un vero e proprio predestinato del gol. I bianconeri se lo sono aggiudicati secondo la TV iberica per una cifra inferiore al milione di euro, un vero e proprio affare per quello che potrebbe rivelarsi un campione. Secondo gli spagnoli Moreno è un mix tra due assi del passato azulgrana. ...