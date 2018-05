La grinta di Ermal Meta con Dall’Alba Al Tramonto a sorpresa ad Amici prima del “tour

optimaitalia

(Di lunedì 28 maggio 2018) L'esibizione adicon Dall'Alba Aldurante la semifinale didi Maria De Filippi, domenica 27 maggio su Canale Cinque. Il cantautore di origini albanesi ha presentato in diretta il nuovo singolo estratto dall'album Non Abbiamo Armi, terzo disco da solista, rilasciato a febbraio.Una chiusura in bellezza, quella di ieri sera addi Maria De Filippi, con la carica e l'energia diin Dall'Alba Al, secondo singolo attualmente in rotazione radiofonica.da giudice a performer per la serata andata in onda domenica sera: il cantante, infatti, è per il secondo anno consecutivo giudice ad, insieme a Simona Ventura, Heather Parisi, Giulia Michelini e Marco Bocci.Come precisato dal cantante stesso, a breve partirà l'attesissimo tour in supporto al progetto discografico rilasciato in seguito al successo al Festival di ...