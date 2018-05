La Germania fa il tifo | Forza Sergio Mattarella!

Germania - l’Amburgo retrocede : furia dei tifosi - tensione in campo e sugli spalti : ‘Dramma’ in Bundesliga per l’Amburgo, il club è retrocesso per la prima volta nella storia, i tedeschi nella categoria inferiore dopo 55 anni. Non è servito a nulla il successo contro (2-1) contro il Borussia M’Gladbach visto la contemporanea vittoria del Wolfsburg contro il Colonia. A 45 minuti dalla fine la rabbia da parte dei tifosi con lancio di fumogeni in campo. Partita sospesa per oltre 15′ con ...