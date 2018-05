La crisi politica fa volare lo spread | banche ko e Borsa in rosso

"L'Italia in tumulto". La stampa estera fotografa il "caos" e il "subbuglio" della crisi politica : All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisi italiana finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'Italia è in tumulto", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta ...

Spagna sull'orlo della crisi politica. Mozione di sfiducia per Rajoy dal Psoe - il premier resiste ma Ciudadanos preme : Le condanne per corruzione travolgono il partito popolare spagnolo. Si chiedono le dimissioni del premier. Crolla la borsa di Madrid e schizza in alto lo spread tra bonos e bund -

Mattarella “prof” - la battaglia navale di Salvini : la crisi politica che fa ridere sul web : Oltre due mesi di consultazioni, vertici, incontri per il contratto di governo: spopolano sul web immagini e frasi divertenti sulla situazione politica in vista della nascita del nuovo governo

Borsa e spread fanno i conti con la crisi politica : SALE IN SERATA LO spread, OGGI I BOT A 12 MESI Il ministero dell'Economia, spiegano gli addetti ai lavori, ha mostrato una certa prudenza limitando l'offerta a medio lungo-termine di venerdì, quando ...

Governo : Faraone (Pd) - crisi industriali non aspettano balletti politica (2) : (AdnKronos) - "Un calo lento ma inesorabile dell’occupazione" sottolinea Faraone, spiegando che a Palermo "il balletto sui mancati investimenti va avanti già da troppi anni. Fincantieri deve uscire dall'ambiguità. Non vorremmo aspettasse segnali di debolezza per assenza di Governo o peggio, indicazi

crisi politica - quando il nuovo governo al debutto non ottiene la fiducia in Parlamento : De Gasperi si dimise senza che la discussione venisse aperta anche in Senato: il gesto sancì la fine della sua era politica. Ufficialmente il suo incarico cadde il 17 agosto, quandò giurò il 'governo ...

Iran e crisi politica affossano Piazza Affari. Giù banche e Tim : L'incertezza politica italiana non pesa solo sul mercato azionario manche sullo spread che torna sopra quota 130 punti base. Il rendimento dei Btp decennali avanza all'1,83%, un livello non più ...

LAVORO E POLITICA/ Gli strumenti di Italia - Spagna e Germania contro le crisi aziendali : Le crisi aziendali in Italia, Spagna e Germania vengono affrontate con strumenti di sostegno ai lavoratori piuttosto simili tra loro. Ce ne parla GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ I dubbi sulla Garanzia 2.0, di G. PalmeriniI NUMERI/ 280.000 posti di LAVORO (ai giovani) per portare la disoccupazione sotto il 10%, di G. Sabella

Russia-Libia : viceministro Bogdanov riceve ministro Esteri Siyala - focus su soluzione politica a crisi : Mosca, 03 mag 18:52 - , Agenzia Nova, - Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del governo di accordo nazionale di Tripoli,... , Rum,

salvini non sa piu' cosa inventarsi per allungare la crisi fino alle elezioni in friuli - Politica : Il Cavaliere, più avvezzo a navigare fra i canali secondari della Politica, preferisce stare sulle generali e auspicare ciò che il presidente della Repubblica non ha alcuna intenzione di concedere: ...

Da 'abc' a 'zero' - il glossario della crisi politica : A quarantacinque giorni dal voto e dopo due giri di consultazioni a vuoto al Quirinale, il capo dello Stato potrebbe a breve prendere una decisione per cercare di sbloccare quello che lui stesso ha ...

Da “abc” a “zero” - il glossario della crisi politica : A 45 giorni dal voto del 4 marzo le forze politiche si sono confrontate e scontrate con dichiarazioni e prese di posizione che però non hanno prodotto nulla...

A processo Frank Underwood europeo : Ue rischia grave crisi politica : L'Unione europea rischia una gravissima crisi politica ai suoi vertici. A essere coinvolto sarebbe il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker . Tutto muove da un nome, quello del 47enne Martin Selmay, che fino a febbraio era il capo di ...

Notizie del giorno : crisi siriana e politica italiana : Notizie del giorno. crisi siriana: secondo gli Usa e Regno Unito, siriani e russi starebbero bloccando l’accesso alla zona incriminata. Trattative governo: si avvicina l’esito della trattativa sul governo che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo mese. Notizie del giorno: crisi siriana News. L’attenzione sulla delicata situazione siriana si è spostata sugli ispettori dell’Opac, organizzazione per la proibizione delle armi chimiche incaricata di ...