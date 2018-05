La Confessione | Roberto D’Agostino sull’epica rissa in tv con Sgarbi | “Avrei voluto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018)D’Agostino, ospite de ‘La‘ di Peter Gomez stasera alle 22.30 su Nove, svela i retroscena della storicatv con Vittoriodurante la puntata dell’Istruttoria di Giuliano Ferrara nel 1991 (su Italia1). “Ad un tratto lei si alzò e gli diede un ceffone. Come andò?”, chiede il giornalista. “Ferrara ci mise uno contro l’altro e ovviamente io da ex balbuziente non potevo competere con, perché lui aveva una parlantina travolgente – spiega il fondatore e direttore del sito Dagospia – Quando alla fine ero messo con le spalle al muro dissi: ‘Scusi, ma lei è professore di cosa? Tre volte ha fatto gli esami e tre volte è stato bocciato. Lui saltò sulla sedia infuriato – aggiunge il giornalista e scrittore -, io ho continuato a fare quel gioco retorico: tre volte, tre esami, tre bocciature. Lui non sapeva come ...