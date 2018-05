La Confessione | Adriano Pappalardo | “Battisti? T’insultava così | ‘Canti come Baglioni’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018) A Lain onda stasera, lunedì 28 maggio eccezionalmente in prima serata alle 21:25 sul Nove di Discovery Italia,racconta a Peter Gomez la sua vita nel mondo dello spettacolo e svela lati inediti di Lucio Battisti. “Di Lucio Battisti ho letto che aveva rapporti difficili con molti suoi colleghi, non sopportava Baglioni” chiede il giornalista. L’autore di ‘Ricominciamo’ sfoglia l’album dei ricordi: “Lui per offenderti non diceva: ‘Guarda che canti male, guarda che stai stonando’. Lui mi guardava e diceva: ‘Arifamola va, perché me sembri Claudio Baglioni, per favore!’”. “Cosa diceva di Mina che è stata interprete di tante canzoni?” chiede il conduttore.di fronte al mito della ‘Tigre di Cremona’, esita: “Sinceramente, tranne alcune canzoni che le ha azzeccate… in alcune canzoni Battisti diceva: ‘Un po’ trombone… e io ...