La Chiesa in Cina deve esaltare i suoi santi cinesi | anche i martiri del Giubileo

Paura in Chiesa - giù i calcinacci dalle volte : locali inagibili : Pisa, 1 maggio 2018 - I SUOI 102 anni si fanno sentire. E così la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice comincia ad avere bisogno di diversi interventi. Venerdì scorso, è stato lo storico sacrestano Aldo ...

La Chiesa inglese vicina ad Alfie? Ecco come è andata : ... e la cui vita è stata giudicata 'priva di senso' dai medici dell'ospedale, , ma per dovere di cronaca e per gli attacchi ricevuti da don Gabriele dobbiamo raccontare come sono andate veramente le ...

Chiesa : Mazara del Vallo - diacono Laudicina ordinato presbitero : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Sarà ordinato presbitero domani, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani), don Marco Laudicina, 32 anni, il giovane diacono originario di Marsala che attualmente sta svolgendo il proprio servizio presso l’Unità pastorale Chiesa madre-San Giovanni

Chiesa : Mazara del Vallo - diacono Laudicina ordinato presbitero : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – Sarà ordinato presbitero domani, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani), don Marco Laudicina, 32 anni, il giovane diacono originario di Marsala che attualmente sta svolgendo il proprio servizio presso l’Unità pastorale Chiesa madre-San Giovanni Battista di Castelvetrano. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, che già stasera sarà alla Veglia di ...

Napoli città fragile : pioggia di calcinacci ?dalla Chiesa delle Carmelitane : Piovono calcinacci in via Arco Mirelli: questa mattina sono caduti dei calcinacci con dei blocchi di cemento dal cornicione della chiesa delle Carmelitane, all'altezza dell'incrocio con via...

HONG KONG - CINA - VATICANO Card. Zen : Il mio premio per la Chiesa perseguitata in Cina : A un cronista di Apple Daily , che lo intervistava prima della partenza due giorni fa da HONG KONG, egli ha detto: 'Spero che molti nel mondo prestino attenzione ai diritti umani e alla libertà ...

Concerto di musica barocca a Padergnone - Claudia Graziadei si esibisce nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo : ''Posto affascinante e ... : VALLELAGHI . "La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo è sempre stata, fin da quando ero bambina, un posto affascinante e magnetico e, anche quando sono lontana, è un ricordo caldo e speciale". ...

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi/ "Sono orgogliosa di essergli stata vicina” (Maurizio Costanzo Show) : Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:06:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : «Orgogliosa di essergli stata tanto vicina» : «Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro». Rita Dalla Chiesa, 70 anni, che è stata per diversi anni compagna di Frizzi (l’amore era iniziato nel 1982 dietro le quinte di Tandem) e sua moglie dal 1992 al 1998, si racconta così via Facebook, dopo la scomparsa dell’amato Fabrizio. Nel corso della giornata più triste era stata a fargli visita anche in ...