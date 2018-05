eurogamer

: La beta di Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile ad agosto? #CallofDutyBlackOps4 - Eurogamer_it : La beta di Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile ad agosto? #CallofDutyBlackOps4 - SerialGamerITA : Call of Duty: Black Ops 4, un retailer svela il periodo della Closed Beta? #activision #treyarch - TomsHWItalia : Call of Duty: Black Ops 4, la Beta inizierà ad agosto? -

(Di lunedì 28 maggio 2018)ofOps 4, come i suoi predecessori, permetterà molto probabilmente ai giocatori di essere provato con largo anticipo attraverso le fasi di closed e openormai diventate una tradizione, anche se Treyarch e Activision non hanno ancora rivelato dettagli in merito.A parlare per la prima volta di una closedper questo nuovo capitolo è la divisione tedesca di GameStop, che nella pagina diOps 4 ha pubblicato alcune informazioni sulle fasi di test in arrivo. "Il lancio anticipato della Privatesi terrà ad. I codici dellaverranno inviati appena prima dell'inizio della", recita il messaggio apparso su GameStop Germania. "La durata minima della betà è di tre giorni,richiesta la connessione internet."Come riporta Wccftech GameStop parla poi della Open, anch'essain estate secondo il retailer. "Adsi svolgerà ...