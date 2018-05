Kylie Minogue | tanti auguri a una splendida cinquantenne | tutti i suoi duetti - VIDEO | 1

Cinquanta sfumature di Kylie Minogue : Un metro e 52 di sensualità. È così che Kylie Minogue , la cantante nata a Melbourne, Australia, ma naturalizzata britannica, viene definita dai suoi fan. E come dare loro torto. La popstar, che il 28 maggio compie 50 anni, è una vera bombshell. Ci ha dato un primissimo assaggio della sua prorompente e innata sensualità già nell’ormai lontano 1988, quando si fa conoscree con il singolo I Should Be so Lucky, scritto per lei dai produttori ...

Kylie Minogue - è uscito il video del nuovo singolo “Stop Me From Falling” : Kylie Minogue ha pubblicato il video di “Stop Me From Falling”, nuovo singolo che anticipa di poco l’uscita dell’album “Golden”, atteso per il 6 aprile. Thank you London. What a night!!!!! #GOLDEN Un post condiviso da Kylie Minogue (@KylieMinogue) in data: Mar 14, 2018 at 5:11 PDT La canzone arriva qualche mese dopo il primo singolo “Dancing”. via GIPHY In “Stop Me From ...