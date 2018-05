Kylie Minogue | 5 cose da sapere sui suoi 50 anni

Kylie Minogue : «Io - che ho sconfitto il cancro al seno» : «L’ultima decade mi ha portato anche la sfida del cancro al seno. Che ho vinto grazie all’aiuto della famiglia, degli amici, dei medici e di tutte le persone che mi hanno supportato». Kylie Minogue, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, torna con la mente ad uno dei peggiori periodi della sua vita: nel 2005, all’apice del successo mondiale, ha scoperto infatti di avere un tumore al seno e si è ritirata dalle scene per curarsi. Una dura ...

Kylie Minogue : «I miei 50 anni flirtando pericolosamente» : Questo articolo è tratto dal numero 21 di Vanity Fair in edicola dal 23 maggio Da figlia degli anni Ottanta, sono cresciuta guardando Kylie Minogue che interpretava il meccanico Charlene Robinson nella soap opera australiana Neighbours. In camera mia avevo un poster con lei e il co-protagonista Jason Donovan e sognavo che i due fossero innamorati anche nella vita (in seguito sarebbe saltato fuori che lo erano). A farmi scoprire il suo primo ...

Kylie Minogue - 50 anni di bellezza australiana : Vogue Australia le ha appena dedicato un numero speciale per il suo compleanno: la biondina Kylie Minogue, classe 1968, spegne 50 candeline il 28 maggio. Cantante e produttrice discografica di Melbourne dai numeri record, è ovviamente in forma smagliante, a dispetto dell’età anagrafica. In promozione mondiale del suo nuovo album Golden e single da poco (si è lasciata con l’ex fidanzato Joshua Sasse, 19 anni meno di lei), Kylie vanta ...

