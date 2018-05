Kit di pronto soccorso | come prepararne uno da tenere in casa

meteoweb.eu

: AHAJSJCNCKSOANXOosjxjxo non so come reagire a questa foto Kit non saprà manco chi sia ma pronto polizia CENTODICIOT… - adeleofthrones : AHAJSJCNCKSOANXOosjxjxo non so come reagire a questa foto Kit non saprà manco chi sia ma pronto polizia CENTODICIOT… - emsiclaire : La farmacia dell’anima. Kit di pronto soccorso antico per tempi moderni #25maggio -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Preparare un kit dipuò sembrare un’operazione semplice e veloce ma, in realtà, richiede molta attenzione e precisione. Tra le cose che devono assolutamente esservi contenute troviamo le compresse di garza sterile da 10 cm di lato per coprire ferite e ustioni; il nastro adesivo di seta per fissare bendaggi e compresse di garza sterile, cerotti di varia misura, disinfettante non alcolico. Ed ancora: acqua ossigenata, tintura di iodio, soluzione fisiolofica, forbicine, pinzetta, cotone idrofilo, aghi e siringhe monouso, termometro, borsa del ghiaccio, laccio emostatico e guanti monouso. Quanto ai farmaci: un analgesico, un antipiretico, un antiemetico, un antidiarroico, un collirio, pomata antistaminica e polvere antibiotica cicatrizzante. Corservate tutto ciò in una valigetta o cassetta, riponendola in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla vista e portata dei ...