Killer7 è in arrivo su PC questo autunno | torniamo a vestire i panni di Harman Smith e le

eurogamer

(Di lunedì 28 maggio 2018), lanciato per la prima volta per PlayStation 2 e GameCube nel lontano giugno 2005, arriverà su PC via Steam, NIS America e Grasshopper Manufacture lo hanno annunciato al MomoCon 2018.Come riporta Gematsu, dalle menti di Hiroyuki Kobayashi e Shinji Mikami,torna, quindi, per la prima volta dopo oltre 13 anni. I giocatori torneranno adi, un uomo che manifesta 7 personalità mortali nel mondo reale, noto come. Si potrà nuovamente prendere il controllo di questa schiera di assassini diversi alla ricerca del sinistro Kun Lan, per fermare il suo piano di dominio mondiale.Qui sotto potete vedere un trailer pubblicato per l'occasione:Read more…