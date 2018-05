Juventus | calciatori in vacanza in Grecia con le mogli

Clamoroso Juventus - bare con il nome di Insigne e Sarri : la festa della vergogna - il Napoli furioso con i calciatori bianconeri : 1/25 ...

Festa Juventus - pullman scoperto in giro per la città : calciatori scatenati [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Tano Pecoraro 19-05-2018 Torino (Italia) Sport Calcio Festa ...

'Pubblicità ingannevole scritta 36 scudetti'. Chiesti punti di penalizzazione per la Juventus e squalifiche per i calciatori - : Che tale condotta, oltre a violare e non rispettare i diritti dei tifosi tutti e gli alti principi e valori fondamentali del mondo dello sport come del diritto, con grave e reiterata elusione - come ...

Calciomercato Juventus - alla ricerca del colpo in attacco : i 5 calciatori nel mirino di Marotta - tra super nomi e suggestioni : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Coppa Italia, la squadra bianconera ha alzato il trofeo dopo la gara contro il Milan, netto successo di 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma. I bianconeri hanno virtualmente conquistato anche lo scudetto e la matematica potrebbe arrivare già nella prossima giornata ma rimane la delusione per la Champions League. La dirigenza adesso è al ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Clamoroso Juventus - indagine dopo la gara contro il Real : i calciatori nella bufera : La Juventus è concentrata sulla gara di campionato contro il Bologna, l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto ma non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Champions League contro il Real Madrid e per il comportamento di alcuni calciatori bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Gazzetta dello sport infatti, Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia, sarebbero finiti nel mirino dei vertici Uefa dopo le ...